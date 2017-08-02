Валериан и город тысячи планет
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 10.08.2017
Режиссер:
Люк Бессон
Актеры:
Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Итан Хоук, Джон Гудман, Клайв Оуэн, Рутгер Хауэр, Матье Кассовиц, Эмили Ливингстон, Рианна, Крис У
Жанр:
фантастика, семейный
Продолжительноcть:
129 мин
Бюджет:
$180 000 000
Рейтинг Кинопоиска:
7,07
Далекий XXVIII век. Два космических спецагента Валериан и Лорелин по заданию отправляются на удивительную планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики. Однако рядовая операция оборачивается подозрительным делом, и спецагенты становятся невольными участниками межгалактического заговора. Кто-то решил захватить власть в Городе Тысячи Планет, и миссия Валериан и Лорелин — защитить Вселенную от надвигающейся опасности.
Сегодня
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
11 августа, пятница
12 августа, суббота
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00 3D
|Октябрь
|10:10 3D
|Киносити
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:45 3D
|ДКЖкино
|11:00
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:35 3D
|Победа (Новомосковск)
|12:15
|Киносити
|12:45 3D
|Октябрь
|12:55
|Киносити
|13:05 3D
|ДКЖкино
|13:45
|Октябрь
|13:50
|Киносити
|14:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|14:20 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|15:00
|Киносити
|15:05 3D
|Синема Стар
|15:25 3D
|ДКЖкино
|15:30 3D
|Октябрь
|15:40 3D
|Киносити
|16:20
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|17:45
|Киносити
|18:05 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Киносити
|18:30
|Октябрь
|18:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:25 3D
|ДКЖкино
|19:30
|Киносити
|20:00 3D
|Синема Стар
|20:25 3D
|Октябрь
|20:30
|Киносити
|20:35 3D
|Победа (Новомосковск)
|21:10
|Киносити
|21:30
|Синема Стар
|22:20
|Киносити
|22:50 3D
|Синема Стар
|23:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:10 3D
|Октябрь
|23:15
|Киносити
|23:55 3D
|Киносити
|01:05
|Киносити
|02:00
|Киносити
13 августа, воскресенье
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00 3D
|Октябрь
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:10 3D
|Киносити
|10:45 3D
|ДКЖкино
|11:00
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:35 3D
|Победа (Новомосковск)
|12:15
|Киносити
|12:45 3D
|Октябрь
|12:55
|Киносити
|13:05 3D
|ДКЖкино
|13:45
|Октябрь
|13:50
|Киносити
|14:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|14:20 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|15:00
|Киносити
|15:05 3D
|Синема Стар
|15:25 3D
|ДКЖкино
|15:30 3D
|Октябрь
|15:40 3D
|Киносити
|16:20
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|17:45
|Киносити
|18:05 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Киносити
|18:30
|Октябрь
|18:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:25 3D
|ДКЖкино
|19:30
|Киносити
|20:00 3D
|Синема Стар
|20:25 3D
|Октябрь
|20:30
|Киносити
|20:35 3D
|Победа (Новомосковск)
|21:10
|Киносити
|21:30
|Синема Стар
|22:20
|Киносити
|22:50 3D
|Синема Стар
|23:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:10 3D
|Октябрь
|23:15
|Киносити
|23:55 3D
|Киносити
|01:05
|Киносити
|02:00
|Киносити
14 августа, понедельник
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00 3D
|Октябрь
|10:10 3D
|Киносити
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:45 3D
|ДКЖкино
|11:00
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:35 3D
|Победа (Новомосковск)
|12:15
|Киносити
|12:45 3D
|Октябрь
|12:55
|Киносити
|13:05 3D
|ДКЖкино
|13:45
|Октябрь
|13:50
|Киносити
|14:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|14:20 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|15:00
|Киносити
|15:05 3D
|Синема Стар
|15:25 3D
|ДКЖкино
|15:30 3D
|Октябрь
|15:40 3D
|Киносити
|16:20
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|17:45
|Киносити
|18:05 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Киносити
|18:30
|Октябрь
|18:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:25 3D
|ДКЖкино
|19:30
|Киносити
|20:00 3D
|Синема Стар
|20:25 3D
|Октябрь
|20:30
|Киносити
|20:35 3D
|Победа (Новомосковск)
|21:10
|Киносити
|21:30
|Синема Стар
|22:20
|Киносити
|22:50 3D
|Синема Стар
|23:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:10 3D
|Октябрь
|23:15
|Киносити
|23:55 3D
|Киносити
15 августа, вторник
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00 3D
|Октябрь
|10:10 3D
|Киносити
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:45 3D
|ДКЖкино
|11:00
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:35 3D
|Победа (Новомосковск)
|12:15
|Киносити
|12:45 3D
|Октябрь
|12:55
|Киносити
|13:05 3D
|ДКЖкино
|13:45
|Октябрь
|13:50
|Киносити
|14:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|14:20 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|15:00
|Киносити
|15:05 3D
|Синема Стар
|15:25 3D
|ДКЖкино
|15:30 3D
|Октябрь
|15:40 3D
|Киносити
|16:20
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|17:45
|Киносити
|18:05 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Киносити
|18:30
|Октябрь
|18:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:25 3D
|ДКЖкино
|19:30
|Киносити
|20:00 3D
|Синема Стар
|20:25 3D
|Октябрь
|20:30
|Киносити
|20:35 3D
|Победа (Новомосковск)
|21:10
|Киносити
|21:30
|Синема Стар
|22:20
|Киносити
|22:50 3D
|Синема Стар
|23:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:10 3D
|Октябрь
|23:15
|Киносити
|23:55 3D
|Киносити
16 августа, среда
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00 3D
|Октябрь
|10:10 3D
|Киносити
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:20 3D
|ДКЖкино
|11:00
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:35 3D
|Победа (Новомосковск)
|12:15
|Киносити
|12:40 3D
|ДКЖкино
|12:45 3D
|Октябрь
|12:55
|Киносити
|13:45
|Октябрь
|13:50
|Киносити
|14:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|14:20 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|15:00
|Киносити
|15:05 3D
|Синема Стар
|15:30 3D
|Октябрь
|15:40 3D
|Киносити
|16:20
|Синема Стар
|16:40 3D
|ДКЖкино
|16:40
|Киносити
|17:45
|Киносити
|18:05 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Киносити
|18:30
|Октябрь
|18:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:30
|Киносити
|20:00 3D
|Синема Стар
|20:25 3D
|Октябрь
|20:30
|Киносити
|20:35 3D
|Победа (Новомосковск)
|21:10
|Киносити
|21:30
|Синема Стар
|22:20
|Киносити
|22:50 3D
|Синема Стар
|23:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:10 3D
|Октябрь
|23:15
|Киносити
|23:55 3D
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
Завтра
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:20
3D 18:40
3D 23:00
|ДКЖкино
|
3D 10:45
3D 13:05
3D 15:25
3D 19:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
12:15
12:55
13:50
15:00
3D 15:40
16:40
17:45
3D 18:25
19:30
20:30
21:10
22:20
23:15
3D 23:55
|Октябрь
|
09:00
3D 10:00
3D 12:45
13:45
3D 15:30
18:30
3D 20:25
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:00
3D 18:05
3D 20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
11:40
12:20
13:05
3D 13:45
14:25
15:05
15:50
3D 16:30
17:10
17:50
18:35
3D 19:15
19:55
20:40
21:20
22:00
22:40
23:55
3D 00:40
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 15:05
16:20
3D 20:00
21:30
3D 22:50
00:05
11 августа, пятница
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:20
3D 18:40
3D 23:00
|ДКЖкино
|
3D 10:45
3D 13:05
3D 15:25
3D 19:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
12:15
12:55
13:50
15:00
3D 15:40
16:40
17:45
3D 18:25
19:30
20:30
21:10
22:20
23:15
3D 23:55
|Октябрь
|
09:00
3D 10:00
3D 12:45
13:45
3D 15:30
18:30
3D 20:25
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:00
3D 18:05
3D 20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
11:40
12:20
13:05
3D 13:45
14:25
15:05
15:50
3D 16:30
17:10
17:50
18:35
3D 19:15
19:55
20:40
21:20
22:00
22:40
23:55
3D 00:40
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 15:05
16:20
3D 20:00
21:30
3D 22:50
12 августа, суббота
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:20
3D 18:40
3D 23:00
|ДКЖкино
|
3D 10:45
3D 13:05
3D 15:25
3D 19:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
12:15
12:55
13:50
15:00
3D 15:40
16:40
17:45
3D 18:25
19:30
20:30
21:10
22:20
23:15
3D 23:55
01:05
02:00
|Октябрь
|
09:00
3D 10:00
3D 12:45
13:45
3D 15:30
18:30
3D 20:25
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:00
3D 18:05
3D 20:35
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 15:05
16:20
3D 20:00
21:30
3D 22:50
13 августа, воскресенье
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:20
3D 18:40
3D 23:00
|ДКЖкино
|
3D 10:45
3D 13:05
3D 15:25
3D 19:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
12:15
12:55
13:50
15:00
3D 15:40
16:40
17:45
3D 18:25
19:30
20:30
21:10
22:20
23:15
3D 23:55
01:05
02:00
|Октябрь
|
09:00
3D 10:00
3D 12:45
13:45
3D 15:30
18:30
3D 20:25
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:00
3D 18:05
3D 20:35
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 15:05
16:20
3D 20:00
21:30
3D 22:50
14 августа, понедельник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:20
3D 18:40
3D 23:00
|ДКЖкино
|
3D 10:45
3D 13:05
3D 15:25
3D 19:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
12:15
12:55
13:50
15:00
3D 15:40
16:40
17:45
3D 18:25
19:30
20:30
21:10
22:20
23:15
3D 23:55
|Октябрь
|
09:00
3D 10:00
3D 12:45
13:45
3D 15:30
18:30
3D 20:25
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:00
3D 18:05
3D 20:35
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 15:05
16:20
3D 20:00
21:30
3D 22:50
15 августа, вторник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:20
3D 18:40
3D 23:00
|ДКЖкино
|
3D 10:45
3D 13:05
3D 15:25
3D 19:25
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
12:15
12:55
13:50
15:00
3D 15:40
16:40
17:45
3D 18:25
19:30
20:30
21:10
22:20
23:15
3D 23:55
|Октябрь
|
09:00
3D 10:00
3D 12:45
13:45
3D 15:30
18:30
3D 20:25
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:00
3D 18:05
3D 20:35
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 15:05
16:20
3D 20:00
21:30
3D 22:50
16 августа, среда
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:20
3D 18:40
3D 23:00
|ДКЖкино
|
3D 10:20
3D 12:40
3D 16:40
|Киносити
|
3D 10:10
11:00
12:15
12:55
13:50
15:00
3D 15:40
16:40
17:45
3D 18:25
19:30
20:30
21:10
22:20
23:15
3D 23:55
|Октябрь
|
09:00
3D 10:00
3D 12:45
13:45
3D 15:30
18:30
3D 20:25
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:00
3D 18:05
3D 20:35
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 15:05
16:20
3D 20:00
21:30
3D 22:50