Валериан и город тысячи планет

Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 10.08.2017

Режиссер: Люк Бессон

Актеры: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Итан Хоук, Джон Гудман, Клайв Оуэн, Рутгер Хауэр, Матье Кассовиц, Эмили Ливингстон, Рианна, Крис У

Жанр: фантастика, семейный

Продолжительноcть: 129 мин

Бюджет: $180 000 000

Рейтинг Кинопоиска: 7,07

Далекий XXVIII век. Два космических спецагента Валериан и Лорелин по заданию отправляются на удивительную планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики. Однако рядовая операция оборачивается подозрительным делом, и спецагенты становятся невольными участниками межгалактического заговора. Кто-то решил захватить власть в Городе Тысячи Планет, и миссия Валериан и Лорелин — защитить Вселенную от надвигающейся опасности.