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Валериан и город тысячи планет

Валериан и город тысячи планет

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 10.08.2017
 
Режиссер:
Люк Бессон
  
Актеры:
Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Итан Хоук, Джон Гудман, Клайв Оуэн, Рутгер Хауэр, Матье Кассовиц, Эмили Ливингстон, Рианна, Крис У
  
Жанр:
фантастика, семейный
  
Продолжительноcть:
129 мин
  
Бюджет:
$180 000 000
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,07
          
 

 

Далекий XXVIII век. Два космических спецагента Валериан и Лорелин по заданию отправляются на удивительную планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики. Однако рядовая операция оборачивается подозрительным делом, и спецагенты становятся невольными участниками межгалактического заговора. Кто-то решил захватить власть в Городе Тысячи Планет, и миссия Валериан и Лорелин — защитить Вселенную от надвигающейся опасности.

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Сегодня
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:00 Октябрь
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Октябрь
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45 3D ДКЖкино
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Киносити
11:10 Синема Стар
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Киносити
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45 3D Октябрь
12:55 Киносити
13:05 3D ДКЖкино
13:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Октябрь
13:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Киносити
14:00 3D Победа (Новомосковск)
14:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 Киносити
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Синема Стар
15:25 3D ДКЖкино
15:30 3D Октябрь
15:40 3D Киносити
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Синема Стар
16:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
18:30 Октябрь
18:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 3D ДКЖкино
19:30 Киносити
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 3D Синема Стар
20:25 3D Октябрь
20:30 Киносити
20:35 3D Победа (Новомосковск)
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Киносити
21:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Синема Стар
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Киносити
22:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 3D Синема Стар
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:10 3D Октябрь
23:15 Киносити
23:55 3D Киносити
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Синема Стар
00:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 августа, пятница
09:00 Октябрь
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Октябрь
10:10 3D Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45 3D ДКЖкино
11:00 Киносити
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Синема Стар
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Киносити
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45 3D Октябрь
12:55 Киносити
13:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 3D ДКЖкино
13:45 Октябрь
13:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Киносити
14:00 3D Победа (Новомосковск)
14:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 Киносити
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Синема Стар
15:25 3D ДКЖкино
15:30 3D Октябрь
15:40 3D Киносити
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Синема Стар
16:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
18:30 Октябрь
18:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 3D ДКЖкино
19:30 Киносити
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 3D Синема Стар
20:25 3D Октябрь
20:30 Киносити
20:35 3D Победа (Новомосковск)
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Киносити
21:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Синема Стар
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Киносити
22:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 3D Синема Стар
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:10 3D Октябрь
23:15 Киносити
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 3D Киносити
00:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 августа, суббота
09:00 Октябрь
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Октябрь
10:10 3D Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:45 3D ДКЖкино
11:00 Киносити
11:10 Синема Стар
11:35 3D Победа (Новомосковск)
12:15 Киносити
12:45 3D Октябрь
12:55 Киносити
13:05 3D ДКЖкино
13:45 Октябрь
13:50 Киносити
14:00 3D Победа (Новомосковск)
14:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:00 Киносити
15:05 3D Синема Стар
15:25 3D ДКЖкино
15:30 3D Октябрь
15:40 3D Киносити
16:20 Синема Стар
16:40 Киносити
17:45 Киносити
18:05 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
18:30 Октябрь
18:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:25 3D ДКЖкино
19:30 Киносити
20:00 3D Синема Стар
20:25 3D Октябрь
20:30 Киносити
20:35 3D Победа (Новомосковск)
21:10 Киносити
21:30 Синема Стар
22:20 Киносити
22:50 3D Синема Стар
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:10 3D Октябрь
23:15 Киносити
23:55 3D Киносити
01:05 Киносити
02:00 Киносити
13 августа, воскресенье
09:00 Октябрь
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Октябрь
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Киносити
10:45 3D ДКЖкино
11:00 Киносити
11:10 Синема Стар
11:35 3D Победа (Новомосковск)
12:15 Киносити
12:45 3D Октябрь
12:55 Киносити
13:05 3D ДКЖкино
13:45 Октябрь
13:50 Киносити
14:00 3D Победа (Новомосковск)
14:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:00 Киносити
15:05 3D Синема Стар
15:25 3D ДКЖкино
15:30 3D Октябрь
15:40 3D Киносити
16:20 Синема Стар
16:40 Киносити
17:45 Киносити
18:05 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
18:30 Октябрь
18:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:25 3D ДКЖкино
19:30 Киносити
20:00 3D Синема Стар
20:25 3D Октябрь
20:30 Киносити
20:35 3D Победа (Новомосковск)
21:10 Киносити
21:30 Синема Стар
22:20 Киносити
22:50 3D Синема Стар
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:10 3D Октябрь
23:15 Киносити
23:55 3D Киносити
01:05 Киносити
02:00 Киносити
14 августа, понедельник
09:00 Октябрь
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Октябрь
10:10 3D Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:45 3D ДКЖкино
11:00 Киносити
11:10 Синема Стар
11:35 3D Победа (Новомосковск)
12:15 Киносити
12:45 3D Октябрь
12:55 Киносити
13:05 3D ДКЖкино
13:45 Октябрь
13:50 Киносити
14:00 3D Победа (Новомосковск)
14:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:00 Киносити
15:05 3D Синема Стар
15:25 3D ДКЖкино
15:30 3D Октябрь
15:40 3D Киносити
16:20 Синема Стар
16:40 Киносити
17:45 Киносити
18:05 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
18:30 Октябрь
18:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:25 3D ДКЖкино
19:30 Киносити
20:00 3D Синема Стар
20:25 3D Октябрь
20:30 Киносити
20:35 3D Победа (Новомосковск)
21:10 Киносити
21:30 Синема Стар
22:20 Киносити
22:50 3D Синема Стар
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:10 3D Октябрь
23:15 Киносити
23:55 3D Киносити
15 августа, вторник
09:00 Октябрь
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Октябрь
10:10 3D Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:45 3D ДКЖкино
11:00 Киносити
11:10 Синема Стар
11:35 3D Победа (Новомосковск)
12:15 Киносити
12:45 3D Октябрь
12:55 Киносити
13:05 3D ДКЖкино
13:45 Октябрь
13:50 Киносити
14:00 3D Победа (Новомосковск)
14:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:00 Киносити
15:05 3D Синема Стар
15:25 3D ДКЖкино
15:30 3D Октябрь
15:40 3D Киносити
16:20 Синема Стар
16:40 Киносити
17:45 Киносити
18:05 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
18:30 Октябрь
18:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:25 3D ДКЖкино
19:30 Киносити
20:00 3D Синема Стар
20:25 3D Октябрь
20:30 Киносити
20:35 3D Победа (Новомосковск)
21:10 Киносити
21:30 Синема Стар
22:20 Киносити
22:50 3D Синема Стар
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:10 3D Октябрь
23:15 Киносити
23:55 3D Киносити
16 августа, среда
09:00 Октябрь
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Октябрь
10:10 3D Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:20 3D ДКЖкино
11:00 Киносити
11:10 Синема Стар
11:35 3D Победа (Новомосковск)
12:15 Киносити
12:40 3D ДКЖкино
12:45 3D Октябрь
12:55 Киносити
13:45 Октябрь
13:50 Киносити
14:00 3D Победа (Новомосковск)
14:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:00 Киносити
15:05 3D Синема Стар
15:30 3D Октябрь
15:40 3D Киносити
16:20 Синема Стар
16:40 3D ДКЖкино
16:40 Киносити
17:45 Киносити
18:05 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
18:30 Октябрь
18:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:30 Киносити
20:00 3D Синема Стар
20:25 3D Октябрь
20:30 Киносити
20:35 3D Победа (Новомосковск)
21:10 Киносити
21:30 Синема Стар
22:20 Киносити
22:50 3D Синема Стар
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:10 3D Октябрь
23:15 Киносити
23:55 3D Киносити
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