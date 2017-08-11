Фото Алексея Пирязева.
УЛИЧительНЫЙ опрос: об уходящем лете, памятниках и Дне города
Корреспонденты Myslo задали одни и те же вопросы десяти тулякам разных возрастов, социальных статусов и профессий.
- Почти три летних месяца позади, какое событие лета-2017 для вас самое яркое и незабываемое?
- Какой арт-объект, памятник или зону для отдыха вы бы хотели видеть в Туле?
- 9 сентября Туле исполнится 871 год. Ваши предложения по празднованию Дня города?
военный
Алексей Жугин, 25 лет
- Однозначно рождение сына! Мы с женой все лето окрыленные: Кирюша радует всю семью.
- Тула — родина Льва Толстого. И я, как и многие другие туляки, с упоением читаю его произведения. Хочется, чтобы этому великому человеку в Туле установили еще несколько памятников.
- День города Тула отмечает масштабно. Концерты, культурные и развлекательные мероприятия, салют. Вот только часто вижу пьяную молодежь. Надо постараться сделать праздник абсолютно трезвым.
учитель
Михаил Слепнев, 57 лет:
- Поездка в Бунырево с внуками.
- У меня есть идея — уголок литературных героев. Можно было бы сделать в натуральную величину самых любимых персонажей романов, сказок, рассказов. Около каждой фигурки установить информационный стенд. Для детей прогулка по такому музею на открытом воздухе — замечательная возможность познакомиться с миром литературы.
- Сделать салют еще более грандиозным, чем в прошлом году. Хотя и так было здорово!
преподаватель
Анна Сергеева, 42 года:
- Долгожданная встреча с родственниками в Бологом. Мы много разговаривали, отдыхали на природе, купались в озерах, собирали грибы. Семья — самое дорогое, что у меня есть.
- Не могу налюбоваться аллеей Памяти в парке. Хочу, чтобы в городе было еще больше монументов, которые воспитывают патриотизм.
- Я не любитель массовых мероприятий. Но если для детей на День города будут проводить интерактивное научное шоу, обязательно пойдем всей семьей.
альпинист
Денис Иванов, 25 лет:
- Мой день рождения! 31 июля в Туле было жарко: мы с друзьями праздновали так, как умеем, — весело, шумно, с огоньком.
- Я увлекаюсь стрельбой, поэтому был бы рад видеть в нашем городе такой арт-объект, как ружье. Тем более, Тула — оружейная столица. Круче всего это смотрелось бы на территории кремля.
- Дню города не хватает барабанщиков из коллектива 44 Drums. Они круто выступают на «Театральном дворике» и могли бы порадовать туляков еще и 9 сентября.
пенсионерка
Лидия Зацепина, 68 лет:
- Внучке в июле исполнилось 18 лет. А еще она стала студенткой! Теперь будет учиться на ракетостроителя.
- Нам, пенсионерам, хочется не просто созерцать, но и активно участвовать в жизни города. В 70 лет жизнь только начинается! Памятники — это, конечно, хорошо, но я мечтаю об открытии ДК для пенсионеров, где мы могли бы собираться и заниматься творчеством.
- Можно провести викторину среди пенсионеров на знание истории тульского края.
пенсионерка
Вера Земскова, 71 год:
- 18 июня в семье моего брата родились три девочки — Лиза, Аня и Ксюша.
- Больше фонтанов во всех районах города! Летом, когда жарко, так приятно посидеть около фонтана и насладиться прохладой.
- Ой, да это только молодежи может чего-то не хватать. Нам-то все нравится. Союз инвалидов будет проводить на День города фестивали, выступления различных коллективов. Все в духе советского времени. 9 сентября даже можно будет купить пирожки за 6 копеек, как в старые добрые времена.
конькобежец
Даниил Базоров, 19 лет:
- Спортивные сборы в Крыму. Встретился с друзьями-спортсменами, которых не видел уже несколько лет.
- Предлагаю установить памятник четырехкратному олимпийскому чемпиону по конькобежному спорту Евгению Гришину. Он туляк, его уже нет в живых, но хотелось бы, чтобы память о нем жила всегда.
- В честь Дня города можно устроить велопробег. Пусть на улицы Тулы выйдут все, кто живет спортом. Для пенсионеров же лучше провести интеллектуальные или творческие состязания. Для детей — открыть игровые зоны.
стоматолог
Александр Амелин, 74 года:
- Уличные концерты нашего вокального коллектива. Я занимаюсь академическим пением и часто выступаю на городских площадках с романсами, опереттами и другими произведениями. Людям нравится!
- Поскольку я врач, то был бы рад появлению в городе нескольких памятников работникам медицины.
- Моя мечта — выступить на День города вместе со своим коллективом в Центральном парке. Хочу, чтобы о нас узнало как можно больше людей. На пенсии самое время заниматься творчеством!
охранник
Валерий Тихомиров, 39 лет:
- Путешествие по южным городам с женой Еленой и дочкой Кристиной.
- Большой памятник Петру Первому! Было бы хорошо запечатлеть его идущим. Думаю, этот памятник будет прекрасно смотреться как в центре Тулы, так и в спальном районе.
- Сказочный интерактивный детский городок с бабками-ёжками и другими интересными персонажами-аниматорами, чтобы дети могли не только смотреть действо, но и участвовать в нем. Кристина у нас ребенок активный!
студентка
Мария Круглова, 19 лет:
- Поездка на море, в Лермонтово с моим молодым человеком.
- Мне кажется, городу не хватает памятников русским писателям. Не обязательно ставить их тем, кто жил в Тульской области или как-то был с ней связан.
- Осовременить программу. Обычно День города — это мероприятия либо для детей, либо для взрослых. Молодежи нечем заняться. Симфонический оркестр на сцене вряд ли заинтересует наше поколение. А вот топовый певец, чьи песни на верхушках музыкальных хит-парадов… Это да!
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