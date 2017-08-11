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УЛИЧительНЫЙ опрос: об уходящем лете, памятниках и Дне города

Фото Алексея Пирязева.

УЛИЧительНЫЙ опрос: об уходящем лете, памятниках и Дне города

Корреспонденты Myslo задали одни и те же вопросы десяти тулякам разных возрастов, социальных статусов и профессий.

  1. Почти три летних месяца позади, какое событие лета-2017 для вас самое яркое и незабываемое?
  2. Какой арт-объект, памятник или зону для отдыха вы бы хотели видеть в Туле?
  3. 9 сентября Туле исполнится 871 год. Ваши предложения по празднованию Дня города?
военный

Алексей Жугин, 25 лет

  1. Однозначно рождение сына! Мы с женой все лето окрыленные: Кирюша радует всю семью.
  2. Тула — родина Льва Толстого. И я, как и многие другие туляки, с упоением читаю его произведения. Хочется, чтобы этому великому человеку в Туле установили еще несколько памятников.
  3. День города Тула отмечает масштабно. Концерты, культурные и развлекательные мероприятия, салют. Вот только часто вижу пьяную молодежь. Надо постараться сделать праздник абсолютно трезвым.
учитель

Михаил Слепнев, 57 лет:

  1. Поездка в Бунырево с внуками.
  2. У меня есть идея — уголок литературных героев. Можно было бы сделать в натуральную величину самых любимых персонажей романов, сказок, рассказов. Около каждой фигурки установить информационный стенд. Для детей прогулка по такому музею на открытом воздухе — замечательная возможность познакомиться с миром литературы.
  3. Сделать салют еще более грандиозным, чем в прошлом году. Хотя и так было здорово!
преподаватель

Анна Сергеева, 42 года:

  1. Долгожданная встреча с родственниками в Бологом. Мы много разговаривали, отдыхали на природе, купались в озерах, собирали грибы. Семья — самое дорогое, что у меня есть.
  2. Не могу налюбоваться аллеей Памяти в парке. Хочу, чтобы в городе было еще больше монументов, которые воспитывают патриотизм.
  3. Я не любитель массовых мероприятий. Но если для детей на День города будут проводить интерактивное научное шоу, обязательно пойдем всей семьей.
альпинист

Денис Иванов, 25 лет:

  1. Мой день рождения! 31 июля в Туле было жарко: мы с друзьями праздновали так, как умеем, — весело, шумно, с огоньком.
  2. Я увлекаюсь стрельбой, поэтому был бы рад видеть в нашем городе такой арт-объект, как ружье. Тем более, Тула — оружейная столица. Круче всего это смотрелось бы на территории кремля.
  3. Дню города не хватает барабанщиков из коллектива 44 Drums. Они круто выступают на «Театральном дворике» и могли бы порадовать туляков еще и 9 сентября.
пенсионерка

Лидия Зацепина, 68 лет:

  1. Внучке в июле исполнилось 18 лет. А еще она стала студенткой! Теперь будет учиться на ракетостроителя.
  2. Нам, пенсионерам, хочется не просто созерцать, но и активно участвовать в жизни города. В 70 лет жизнь только начинается! Памятники — это, конечно, хорошо, но я мечтаю об открытии ДК для пенсионеров, где мы могли бы собираться и заниматься творчеством.
  3. Можно провести викторину среди пенсионеров на знание истории тульского края.
пенсионерка

Вера Земскова, 71 год:

  1. 18 июня в семье моего брата родились три девочки — Лиза, Аня и Ксюша.
  2. Больше фонтанов во всех районах города! Летом, когда жарко, так приятно посидеть около фонтана и насладиться прохладой.
  3. Ой, да это только молодежи может чего-то не хватать. Нам-то все нравится. Союз инвалидов будет проводить на День города фестивали, выступления различных коллективов. Все в духе советского времени. 9 сентября даже можно будет купить пирожки за 6 копеек, как в старые доб­рые времена.
конькобежец

Даниил Базоров, 19 лет:

  1. Спортивные сборы в Крыму. Встретился с друзьями-спортсменами, которых не видел уже несколько лет.
  2. Предлагаю установить памятник четырехкратному олимпийскому чемпиону по конькобежному спорту Евгению Гришину. Он туляк, его уже нет в живых, но хотелось бы, чтобы память о нем жила всегда.
  3. В честь Дня города можно устроить велопробег. Пусть на улицы Тулы выйдут все, кто живет спортом. Для пенсионеров же лучше провести интеллектуальные или творческие состязания. Для детей — открыть игровые зоны.
стоматолог

Александр Амелин, 74 года:

  1. Уличные концерты нашего вокального коллектива. Я занимаюсь академическим пением и часто выступаю на городских площадках с романсами, опереттами и другими произведениями. Людям нравится!
  2. Поскольку я врач, то был бы рад появлению в городе нескольких памятников работникам медицины.
  3. Моя мечта — выступить на День города вместе со своим коллективом в Центральном парке. Хочу, чтобы о нас узнало как можно больше людей. На пенсии самое время заниматься творчеством!
охранник

Валерий Тихомиров, 39 лет:

  1. Путешествие по южным городам с женой Еленой и дочкой Кристиной.
  2. Большой памятник Петру Первому! Было бы хорошо запечатлеть его идущим. Думаю, этот памятник будет прекрасно смотреться как в центре Тулы, так и в спальном районе.
  3. Сказочный интерактивный детский городок с бабками-ёжками и другими интересными персонажами-аниматорами, чтобы дети могли не только смотреть действо, но и участвовать в нем. Кристина у нас ребенок активный!
студентка

Мария Круглова, 19 лет:

  1. Поездка на море, в Лермонтово с моим молодым человеком.
  2. Мне кажется, городу не хватает памятников русским писателям. Не обязательно ставить их тем, кто жил в Тульской области или как-то был с ней связан.
  3. Осовременить программу. Обычно День города — это мероприятия либо для детей, либо для взрослых. Молодежи нечем заняться. Симфонический оркестр на сцене вряд ли заинтересует наше поколение. А вот топовый певец, чьи песни на верхушках музыкальных хит-парадов… Это да!
Автор: Вероника Левина, сегодня, в 13:29 +3
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