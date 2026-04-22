«Уроженку Тулы Евгению Осипову уволили из театра за пьянство»: что актриса ответила на обвинения?

Фото из личного архива Евгении Осиповой.

«Актрису Евгению Осипову уволили из театра из-за пьянства. Известная ролью в фильме „Доярка из Хацапетовки“ артистка угодила в скандал. Руководство Театра комедии утверждает, что именно её состояние стало причиной срыва спектакля и последующего разрыва контракта», — такие новости наводнили в последнее время интернет-пространство.

Myslo связался с Евгенией, и вот что она нам рассказала:

« Господи, никто меня не увольнял! Я ушла из театра сама. Об этом я громко не объявляла — изначально не собиралась распространяться на этот счет. Ушла, потому что мне поставили на осень — следующий театральный сезон — спектакль с недопустимым для меня составом. Я возмутилась, но мне написали СМС: мол, „значит, вы не заинтересованы у нас работать“. Ну, раз они так решают вопросы, то мне здесь больше нечего делать.

Сразу после моего ухода из Театра комедии уволили Екатерину Волкову с ужасной формулировкой, что она старая… Я решила ее поддержать и дала комментарий в программе „Ты не поверишь!“. Журналисты сразу же приехали в театр, и женщина, которая у нас работает (честно говоря, я не знаю точно ее должность), Маргарита, прокомментировала ситуацию хамской фразой: „Жене вообще нужно было бы помолчать, она была пьяная“. Я так понимаю, что все завертелось на волне шоу „Звезды под капельницей“, в котором я участвовала . И это, отмечу, просто шоу!

Я ни разу не подводила театр, не срывала спектакли, никто меня пьяной не видел. Это подтвердят все мои партнеры.

Вот эта фраза о пьянстве взялась только из передачи „Ты не поверишь!“, и теперь журналисты всех каналов и изданий хотят услышать мой комментарий. А комментарий — он вот такой».

Актриса Евгения Осипова родилась в Туле в 1986 году, окончила ГИТИС (училась у Бориса Морозова и Марка Розовского). Работала в Теат­ре комедии в Москве. Снялась в фильмах: «Дорогая Маша Березина», «Доярка из Хацапетовки», «Закрытая школа», «Ключи от прошлого», «Городская рапсодия», «Тайна Лилит» и других.

