Универсальный солдат
В Центральном парке состоится фестиваль спорта «Универсальный солдат».
Мужчины:
- выход на 2-е руки — 45 сек.
- прыжки на плинт высотой 70 см. — 45 сек.
- отжимания на брусьях — 1 мин.
- приседания с мешком — 1 мин.
- удержание пулеметов в положении «крест»
- эстафета — чемоданы по 50−60 кг. — 20 м; наковальня на высоту — 1.2 м.
- тяга автомобиля.
Вне конкурса — армреслинг.
Женщины:
- потягивания на низкой перекладине — 45 сек.
- прыжки на плинт высотой 35 см. — 45 сек.
- отжимания в упоре лежа до касания грудью — 45 сек.
- сгибания туловища на скамье для пресса 45º — 45 сек.
- приседания с гирей 32 кг. — 45 сек.
- эстафета — кантовка колеса 8 шлепков.
- бег с канистрами (по 24 кг. — 20 м.).
Вне конкурса — тяга автомобиля.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
12 августа 2017, суббота
12:00