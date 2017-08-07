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Универсальный солдат

Универсальный солдат

В Центральном парке состоится фестиваль спорта «Универсальный солдат».

Мужчины:

  • выход на 2-е руки — 45 сек.
  • прыжки на плинт высотой 70 см. — 45 сек.
  • отжимания на брусьях — 1 мин.
  • приседания с мешком — 1 мин.
  • удержание пулеметов в положении «крест»
  • эстафета — чемоданы по 50−60 кг. — 20 м; наковальня на высоту — 1.2 м.
  • тяга автомобиля.

Вне конкурса — армреслинг.

Женщины:

  • потягивания на низкой перекладине — 45 сек.
  • прыжки на плинт высотой 35 см. — 45 сек.
  • отжимания в упоре лежа до касания грудью — 45 сек.
  • сгибания туловища на скамье для пресса 45º — 45 сек.
  • приседания с гирей 32 кг. — 45 сек.
  • эстафета — кантовка колеса 8 шлепков.
  • бег с канистрами (по 24 кг. — 20 м.).

Вне конкурса — тяга автомобиля.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
12 августа 2017, суббота
12:00
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