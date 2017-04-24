Ежегодно накануне Медового Cпаса на центральной площади некогда крупного уездного города Епифань проводится Межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка».

08.00 Начало работы торговых и медовых рядов. Освящение меда.

10.00−11.00 Концертная программа губернаторского духового оркестра.

10.45−11.00 Строевой смотр Западного окружного казачьего войска (Тульский регион).

11.00−11.30 Торжественное открытие Епифанской ярмарки-фестиваля «На Дону стоим, Дон славим».

11.30−12.00 VI Чемпионат по пчеловодству и подведение итогов конкурса на лучшее торговое место «Медовый пассаж».

11.30 Концертная программа «У музея на крылечке».

12.00 Открытие выставки «Платье красно, за реку видно…».

12.00−13.30 Презентация подворий «Ярмарочный круг».

13.30−14.10 Театрализованная игровая программа «Казачьи игры».

14.10−15.00 Концерт детских творческих коллективов «Ты и я — мы друзья».

15.10−19.00 Технический перерыв.

19.00−22.30 Большой праздничный концерт.

22.30 Праздничный фейерверк.

12 августа Музей купеческого быта будет открыт для посещения с 9.00 до 18.00. Входной билет на обзорную экскурсию с чаепитием для всех категорий посетителей — 150 руб.