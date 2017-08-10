Тульское небо
На аэродроме «Мясново» пройдет ежегодный массовый спортивный фестиваль авиационных и технических видов спорта.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства Тульской области, Комитета Тульской области по спорту и молодежной политике, «Федерация спорта сверхлёгкой авиации Тульской области», «Федерация парашютного спорта Тульской области» при участии нескольких военно-патриотических и спортивных организаций
В программе:
- показательные выступления десантников 106-й дивизии ВДВ;
- выступление ВИА «Крылатая Гвардия» 106-й дивизии ВДВ;
- выступление казаков;
- показательные полеты авиамоделистов;
- показательные полеты сверхлегкой авиации;
- показательные полеты планеристов;
- показательные вступления ЯК-52;
- показательные выступления парашютистов;
- показательные выступления юных каратистов;
- соревнования военно-патриотических клубов;
- передвижной тир;
- пробные заезды детей на учебных автомобилях с инструктором на закрытой площадке и многое др.
А также развлечения для детей и взрослых:
- мастер-класс по запуску воздушных змеев;
- конкурсы на изготовление бумажных самолетиков;
- аквагрим;
- конкурс рисунков;
- собирание пазлов на время;
- городки;
- бадминтон;
- мыльные пузыри;
- прыжки через длинную скакалку;
- игра «Попади в ведро» (броски пластмассовых шаров в ведро);
- конкурсы, призы.
На территории аэродрома — бесплатная парковка, питьевая родниковая вода, туалеты, кафе, сувенирные палатки.
Вход для зрителей и гостей бесплатный.
Дополнительная информация по телефонам:
8−920−772−77−17, 8−950−921−1000.
Согласование прилета обязательно: 8−962−273−54−67.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Чмутова, 162-а
12 августа 2017, суббота
13:00