Тульское небо

На аэродроме «Мясново» пройдет ежегодный массовый спортивный фестиваль авиационных и технических видов спорта.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Тульской области, Комитета Тульской области по спорту и молодежной политике, «Федерация спорта сверхлёгкой авиации Тульской области», «Федерация парашютного спорта Тульской области» при участии нескольких военно-патриотических и спортивных организаций

В программе:

показательные выступления десантников 106-й дивизии ВДВ;

выступление ВИА «Крылатая Гвардия» 106-й дивизии ВДВ;

выступление казаков;

показательные полеты авиамоделистов;

показательные полеты сверхлегкой авиации;

показательные полеты планеристов;

показательные вступления ЯК-52;

показательные выступления парашютистов;

показательные выступления юных каратистов;

соревнования военно-патриотических клубов;

передвижной тир;

пробные заезды детей на учебных автомобилях с инструктором на закрытой площадке и многое др.

А также развлечения для детей и взрослых:

мастер-класс по запуску воздушных змеев;

конкурсы на изготовление бумажных самолетиков;

аквагрим;

конкурс рисунков;

собирание пазлов на время;

городки;

бадминтон;

мыльные пузыри;

прыжки через длинную скакалку;

игра «Попади в ведро» (броски пластмассовых шаров в ведро);

конкурсы, призы.

На территории аэродрома — бесплатная парковка, питьевая родниковая вода, туалеты, кафе, сувенирные палатки.

Вход для зрителей и гостей бесплатный.

Дополнительная информация по телефонам:

8−920−772−77−17, 8−950−921−1000.

Согласование прилета обязательно: 8−962−273−54−67.