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Тульское небо

Тульское небо

На аэродроме «Мясново» пройдет ежегодный массовый спортивный фестиваль авиационных и технических видов спорта.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Тульской области, Комитета Тульской области по спорту и молодежной политике, «Федерация спорта сверхлёгкой авиации Тульской области», «Федерация парашютного спорта Тульской области» при участии нескольких военно-патриотических и спортивных организаций

В программе:

  • показательные выступления десантников 106-й дивизии ВДВ;
  • выступление ВИА «Крылатая Гвардия» 106-й дивизии ВДВ;
  • выступление казаков;
  • показательные полеты авиамоделистов;
  • показательные полеты сверхлегкой авиации;
  • показательные полеты планеристов;
  • показательные вступления ЯК-52;
  • показательные выступления парашютистов;
  • показательные выступления юных каратистов;
  • соревнования военно-патриотических клубов;
  • передвижной тир;
  • пробные заезды детей на учебных автомобилях с инструктором на закрытой площадке и многое др.

А также развлечения для детей и взрослых:

  • мастер-класс по запуску воздушных змеев;
  • конкурсы на изготовление бумажных самолетиков;
  • аквагрим;
  • конкурс рисунков;
  • собирание пазлов на время;
  • городки;
  • бадминтон;
  • мыльные пузыри;
  • прыжки через длинную скакалку;
  • игра «Попади в ведро» (броски пластмассовых шаров в ведро);
  • конкурсы, призы.

На территории аэродрома — бесплатная парковка, питьевая родниковая вода, туалеты, кафе, сувенирные палатки.

Вход для зрителей и гостей бесплатный.

Дополнительная информация по телефонам:
8−920−772−77−17, 8−950−921−1000.

Согласование прилета обязательно: 8−962−273−54−67.

Где и когда?
Мясново, аэродром
Тула, Тула, ул. Чмутова, 162-а
12 августа 2017, суббота
13:00
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