Среднерусская возвышенность: Рикардо Фольи и «Унесенные Ветром»

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

12 августа, в субботу, гости фестиваля услышат легендарные композиции от Рикардо Фольи и зажигательные мелодии от «Унесенных Ветром».

Популярный итальянский певец Риккардо Фольи в 80-е годы исполнял песни, поражающие своею вдумчивостью по содержанию, напряжённостью и пронзительностью по исполнению. Голос Риккардо полюбился множеству людей в Италии и за её пределами. В 1981 году выходит его знаменитая песня Malinconia («Грусть»), а Storie di tutti i giorni («Повседневные истории») стала «визитной карточкой» музыканта.

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня.