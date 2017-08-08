Чудеса в Париже

Страна: Франция, 2016

Премьера: в РФ 10.08.2017

Режиссер: Доминик Абель, Фиона Гордон

Актеры: Фиона Гордон, Доминик Абель

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 82 мин

Нескладная Фиона работает библиотекарем в маленьком канадском городке. Внезапно она получает странное письмо от ее 88-ти летней тетушки Марты, которая живет в Париже. Фиона бросает все и садится в первый самолет в Париж, чтобы обнаружить, что Марта исчезла без следа. После серии чудесных, катастрофичных и невероятно смешных приключений Фиона встречает Доминика — рокового бездомного красавца, который в ее лице находит любовь всей своей жизни.