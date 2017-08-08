Чудеса в Париже
Страна:
Франция, 2016
Премьера:
в РФ 10.08.2017
Режиссер:
Доминик Абель, Фиона Гордон
Актеры:
Фиона Гордон, Доминик Абель
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
82 мин
Нескладная Фиона работает библиотекарем в маленьком канадском городке. Внезапно она получает странное письмо от ее 88-ти летней тетушки Марты, которая живет в Париже. Фиона бросает все и садится в первый самолет в Париж, чтобы обнаружить, что Марта исчезла без следа. После серии чудесных, катастрофичных и невероятно смешных приключений Фиона встречает Доминика — рокового бездомного красавца, который в ее лице находит любовь всей своей жизни.
Сегодня
|23:00
|Победа (Новомосковск)
Завтра
|23:00
|Победа (Новомосковск)
12 августа, суббота
|23:00
|Победа (Новомосковск)
13 августа, воскресенье
|23:00
|Победа (Новомосковск)
14 августа, понедельник
|23:00
|Победа (Новомосковск)
15 августа, вторник
|23:00
|Победа (Новомосковск)
16 августа, среда
|23:00
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Победа (Новомосковск)
|
23:00
Завтра
|Победа (Новомосковск)
|
23:00
12 августа, суббота
|Победа (Новомосковск)
|
23:00
13 августа, воскресенье
|Победа (Новомосковск)
|
23:00
14 августа, понедельник
|Победа (Новомосковск)
|
23:00
15 августа, вторник
|Победа (Новомосковск)
|
23:00
16 августа, среда
|Победа (Новомосковск)
|
23:00