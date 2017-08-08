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Чудеса в Париже

Чудеса в Париже

Страна:
Франция, 2016
 
Премьера:
в РФ 10.08.2017
 
Режиссер:
Доминик Абель, Фиона Гордон
  
Актеры:
Фиона Гордон, Доминик Абель
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
82 мин
  

Нескладная Фиона работает библиотекарем в маленьком канадском городке. Внезапно она получает странное письмо от ее 88-ти летней тетушки Марты, которая живет в Париже. Фиона бросает все и садится в первый самолет в Париж, чтобы обнаружить, что Марта исчезла без следа. После серии чудесных, катастрофичных и невероятно смешных приключений Фиона встречает Доминика — рокового бездомного красавца, который в ее лице находит любовь всей своей жизни.

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Сегодня
23:00 Победа (Новомосковск)
Завтра
23:00 Победа (Новомосковск)
12 августа, суббота
23:00 Победа (Новомосковск)
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23:00 Победа (Новомосковск)
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