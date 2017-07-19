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Среднерусская возвышенность: «Манго-Манго»

Среднерусская возвышенность: «Манго-Манго»

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

В воскресенье 13 августа фестиваль «Среднерусская возвышенность» встречает культовую группу «Манго-Манго».

Эта советская рок-группа была создана весной 1987 года. Её лидером до сих пор является музыкант Андрей Гордеев. В репертуаре «Манго-Манго» — целая обойма веселеньких песен с абсурдными текстами. Это «Пули”, «Таких не берут в космонавты”, «Вальс крановщиков” и, конечно же, хит «Мамаду». Солист коллектива Андрей Гордеев в своих интервью называет «манговское» направление в искусстве «радостным дебилизмом”.

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
13 августа 2017, воскресенье
16:00
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