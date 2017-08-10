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Тульский час шуток Александра Долгополова

Тульский час шуток Александра Долгополова

Александр Долгополов — один из наиболее самобытных и оригинальных стендап-комиков страны. Комик, который остался ни с чем в чужом городе, начал с чистого листа, и у него все получилось. Является участником таких популярных шоу, как «Порараз Бирацца» и стендапа на канале Paramount Comedy.

Совсем недавно Александр вошел в десятку лучших стендап-комиков России по версии журнала MAXIM.

Цена билета: 200 Р. Забронировать билет.

Где и когда?
Rob Roy Bar
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
12 августа 2017, суббота
20:00
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