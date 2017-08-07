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День физкультурника в Новомосковске

День физкультурника в Новомосковске

В Новомосковске торжественное празднование Дня физкультурника продлится два дня.

В первый день, 11 августа, с 17.00 в ФОЦ «Олимп» состоится фестиваль «Энергия улиц».

12 августа праздник начнётся в Ледовом дворце в 10.30 с награждения физкультурного актива города. Затем там же, в 13.00, пройдёт благотворительный матч по хоккею между командами «Азот» и «Полипласт».

В 18.00 на городской площади — шоу-турнир по силовому экстриму «Мастер Мускул».

Где и когда?
Юбилейный, ледовый дворец
Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а
12 августа 2017, суббота
10:30
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Городская площадь, Новомосковск
Новомосковск, ул. Октябрьская/Комсомольская, 23
12 августа 2017, суббота
18:00
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