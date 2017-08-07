День физкультурника в Новомосковске

В Новомосковске торжественное празднование Дня физкультурника продлится два дня.

В первый день, 11 августа, с 17.00 в ФОЦ «Олимп» состоится фестиваль «Энергия улиц».

12 августа праздник начнётся в Ледовом дворце в 10.30 с награждения физкультурного актива города. Затем там же, в 13.00, пройдёт благотворительный матч по хоккею между командами «Азот» и «Полипласт».

В 18.00 на городской площади — шоу-турнир по силовому экстриму «Мастер Мускул».