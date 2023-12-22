Вечеринка в стиле «Слово пацана», забег Дедов Морозов и уличный экстрим: выходные в Туле

Когда: 22 декабря, пятница, 22.00. Где: Культурный центр «Типография».

Стоимость: от 300 руб.





22 декабря в «Типографии» пройдет вечеринка «Восьмидесятые&90’s».



Будем танцевать под музыку 80-х и 90-х («Мираж», «Комбинация», Юра Шатунов, Агутин, Boney M, Modern Talking) и играть в приставку.

Не забудьте приодеться! Ждем вас в самом модном прикиде: цветные олимпийки, джинсы «варёнки» и кожаные куртки, на что хватит вашей фантазии.

Когда: 24 декабря, воскресенье, 10.00. Где: Центральный парк.



24 декабря в Центральном парке пройдет традиционный забег Дедов Морозов. Участникам предложат маршруты на 400 м, 700 м, 5 км и 10 км. К участию допускаются спортсмены в новогодних колпаках. Предновогодние контесты в «Базе» Когда: 23 и 24 декабря, суббота-воскресенье, 14.00, 12.00. Где: Скейт-парк «База».



23 и 24 декабря в скейт-парке «База» на территории «Октавы» пройдут соревнования по экстремальным уличным видам спорта.



Что будет: 23 декабря 14.00 — скейтбординг.

24 декабря 12.00 — трюковый самокат и BMX. Настоящий Щелкунчик Когда: 23 декабря, суббота, 11.00, 15.00, 18.00. Где: Ледовый дворец.

Стоимость: от 700 руб.



23 декабря в Ледовом дворце покажут шоу «Настоящий Щелкунчик» — современное и удачное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана. Динамика и красота фигурного катания на коньках, яркие костюмы, чудесная музыка и световое мультимедийное шоу объединились, чтобы поведать светлую историю о том, как важно верить в чудеса.