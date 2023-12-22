Вечеринка в стиле «Слово пацана», забег Дедов Морозов и уличный экстрим: выходные в Туле

Восьмидесятые&90’s
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.
22 декабря в «Типографии» пройдет вечеринка «Восьмидесятые&90’s».
Будем танцевать под музыку 80-х и 90-х («Мираж», «Комбинация», Юра Шатунов, Агутин, Boney M, Modern Talking) и играть в приставку.
Не забудьте приодеться! Ждем вас в самом модном прикиде: цветные олимпийки, джинсы «варёнки» и кожаные куртки, на что хватит вашей фантазии.
Забег Дедов Морозов
Где: Центральный парк.
24 декабря в Центральном парке пройдет традиционный забег Дедов Морозов.
Участникам предложат маршруты на 400 м, 700 м, 5 км и 10 км. К участию допускаются спортсмены в новогодних колпаках.
Предновогодние контесты в «Базе»
Где: Скейт-парк «База».
23 и 24 декабря в скейт-парке «База» на территории «Октавы» пройдут соревнования по экстремальным уличным видам спорта.
Что будет:
- 23 декабря 14.00 — скейтбординг.
- 24 декабря 12.00 — трюковый самокат и BMX.
Настоящий Щелкунчик
Где: Ледовый дворец.
Стоимость: от 700 руб.
23 декабря в Ледовом дворце покажут шоу «Настоящий Щелкунчик» — современное и удачное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана.
Динамика и красота фигурного катания на коньках, яркие костюмы, чудесная музыка и световое мультимедийное шоу объединились, чтобы поведать светлую историю о том, как важно верить в чудеса.
Презентация книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай»
Где: Творческий кластер «Октава».
Вход свободный, по регистрации.
23 декабря в «Октаве» пройдет презентация переиздания книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай».
Максим Ильяхов — обладатель уже привычного звания «главного редактора страны».
«Пиши, сокращай»: как писать, чтобы вас читали. База для всех, кто хочет хорошо писать: с чего начать, как побороть страх чистого листа, как писать легко и интересно. Максим Ильяхов представит новую книгу и покажет на примерах, как хорошо писать в 2024 году.
Щегловская лыжня
Где: Лыжная база «Спартка».
24 декабря на лыжной базе «Спартак» состоится традиционная «Щегловская лыжня». В программе дистанции — от 1 до 5 км свободным стилем (старт общий по группам).
Новогодние приключения домовенка Кузи
Где: Тульский цирк.
Стоимость: от 900 руб.
С 19 декабря по 14 января в Тульском цирке покажут шоу «Новогодние приключения домовенка Кузи».
Это семейная сказка про нашего любимого героя, который помнится нам из детства, верит в чудеса и волшебство. Впервые оказавшись в Туле, Кузя исследует новые места, знакомится с новыми людьми и готовит всем удивительные подарки! Это, конечно же, знакомство с необычными животными! Какими? Давайте узнаем!
Заход Снегурочек
Где: Центральный парк.
23 декабря в Центральном парке пройдет «Заход Снегурочек». Это спортивный праздник для любителей северной ходьбы. Участницам предстоит преодолеть три дистанции на выбор: 150 м, 500 м, 3 км.
Участницы также смогут посоревноваться в конкурсе костюмов Снегурочки.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
24 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Творческий кластер «Октава».
23 декабря в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы River Bridge.
Под занавес уходящего года представим вкусный и изысканный
квартирник группы River Bridge. Инди-рок для интровертов родом из
Тулы.
River Bridge – это музыка, которая смело может стать саундреком
самого захватывающего фильма – вашей жизни. Она подобна океану,
в котором полный штиль может неожиданно смениться мощным
штормом.
Мальчик и птица
Мальчик Махито сильно тоскует по матери, которая загадочным образом исчезла во время сильного пожара в Токио. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды на прогулке по окрестностям встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны. Зрелищная история о дружбе и загадках жизни.