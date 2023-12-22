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Вечеринка в стиле «Слово пацана», забег Дедов Морозов и уличный экстрим: выходные в Туле

Вечеринка в стиле «Слово пацана», забег Дедов Морозов и уличный экстрим: выходные в Туле

А еще ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик», новогодние приключения домовенка Кузи, Щегловская лыжня и презентация книги Максима Ильяхова — в нашем обзоре выходных.

Восьмидесятые&90’s

Когда: 22 декабря, пятница, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.

Восьмидесятые&90’s

22 декабря в «Типографии» пройдет вечеринка «Восьмидесятые&90’s».

Будем танцевать под музыку 80-х и 90-х («Мираж», «Комбинация», Юра Шатунов, Агутин, Boney M, Modern Talking) и играть в приставку.

Не забудьте приодеться! Ждем вас в самом модном прикиде: цветные олимпийки, джинсы «варёнки» и кожаные куртки, на что хватит вашей фантазии.

Забег Дедов Морозов

Когда: 24 декабря, воскресенье, 10.00.

Где: Центральный парк.

Забег Дедов Морозов

24 декабря в Центральном парке пройдет традиционный забег Дедов Морозов.

Участникам предложат маршруты на 400 м, 700 м, 5 км и 10 км. К участию допускаются спортсмены в новогодних колпаках. 

Предновогодние контесты в «Базе»

Когда: 23 и 24 декабря, суббота-воскресенье, 14.00, 12.00.

Где: Скейт-парк «База».

Предновогодние контесты в «Базе»

23 и 24 декабря в скейт-парке «База» на территории «Октавы» пройдут соревнования по экстремальным уличным видам спорта.

Что будет:

  • 23 декабря 14.00 — скейтбординг.
  • 24 декабря 12.00 — трюковый самокат и BMX. 

Настоящий Щелкунчик

Когда: 23 декабря, суббота, 11.00, 15.00, 18.00.

Где: Ледовый дворец.
Стоимость: от 700 руб.

Настоящий Щелкунчик

23 декабря в Ледовом дворце покажут шоу «Настоящий Щелкунчик» — современное и удачное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана.

Динамика и красота фигурного катания на коньках, яркие костюмы, чудесная музыка и световое мультимедийное шоу объединились, чтобы поведать светлую историю о том, как важно верить в чудеса.

 

Презентация книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай»

Когда: 23 декабря, суббота, 15.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Вход свободный, по регистрации.

Презентация книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай»

23 декабря в «Октаве» пройдет презентация переиздания книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай».

Максим Ильяхов — обладатель уже привычного звания «главного редактора страны».

«Пиши, сокращай»: как писать, чтобы вас читали. База для всех, кто хочет хорошо писать: с чего начать, как побороть страх чистого листа, как писать легко и интересно. Максим Ильяхов представит новую книгу и покажет на примерах, как хорошо писать в 2024 году.

 

Щегловская лыжня

Когда: 24 декабря, воскресенье, 11.00.

Где: Лыжная база «Спартка».

Щегловская лыжня

24 декабря на лыжной базе «Спартак» состоится традиционная «Щегловская лыжня». В программе дистанции — от 1 до 5 км свободным стилем (старт общий по группам).

Новогодние приключения домовенка Кузи

Когда: 23-24 декабря, суббота-воскресенье, 12.00, 17.00.

Где: Тульский цирк.
Стоимость: от 900 руб.

Новогодние приключения домовенка Кузи

С 19 декабря по 14 января в Тульском цирке покажут шоу «Новогодние приключения домовенка Кузи».

Это семейная сказка про нашего любимого героя, который помнится нам из детства, верит в чудеса и волшебство. Впервые оказавшись в Туле, Кузя исследует новые места, знакомится с новыми людьми и готовит всем удивительные  подарки! Это, конечно же, знакомство с необычными  животными! Какими? Давайте узнаем!

 

Заход Снегурочек

Когда: 23 декабря, суббота, 10.00.

Где: Центральный парк.

Заход Снегурочек

23 декабря в Центральном парке пройдет «Заход Снегурочек». Это спортивный праздник для любителей северной ходьбы. Участницам предстоит преодолеть три дистанции на выбор: 150 м, 500 м, 3 км. 

Участницы также смогут посоревноваться в конкурсе костюмов Снегурочки. 

 

Пиковая дама

Когда: 24 декабря, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

24 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 23 декабря, суббота, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Квартирники в кафе «Октавы»

23 декабря в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы River Bridge.

Под занавес уходящего года представим вкусный и изысканный 
квартирник  группы River Bridge. Инди-рок для интровертов родом из 
Тулы.

River Bridge – это музыка, которая смело может стать саундреком 
самого захватывающего фильма – вашей жизни. Она подобна океану, 
в котором полный штиль может неожиданно смениться мощным 
штормом.

а что в кино?

Мальчик и птица 



Мальчик Махито сильно тоскует по матери, которая загадочным образом исчезла во время сильного пожара в Токио. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды на прогулке по окрестностям встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны. Зрелищная история о дружбе и загадках жизни.
 

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