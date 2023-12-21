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Настоящий Щелкунчик

Настоящий Щелкунчик

23 декабря в Ледовом дворце покажут шоу «Настоящий Щелкунчик» — современное и удачное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана.

Динамика и красота фигурного катания на коньках, яркие костюмы, чудесная музыка и световое мультимедийное шоу объединились, чтобы поведать светлую историю о том, как важно верить в чудеса.

К участию в проекте привлечены действующие спортсмены сборной России по фигурному катанию – представители лучших московских школ, победители мировых спортивных первенств, артисты оригинальных жанров и солисты мировых ледовых шоу. В арсенале артистов сложнейшие прыжки, эффектные выбросы и захватывающие акробатические элементы.

В основе музыкального оформления фрагменты великого произведения П.И. Чайковского, а также написаны совершенно новые авторские песни и инструментальные композиции, которые раскрывают образы и переживания персонажей. В озвучке спектакля приняли участие популярные артисты: музыкант, актер театра и кино Александр Устюгов (Викинг, Ментовские войны, Союз спасения), певица Мариам Мерабова (Голос, Три аккорда, Голоса большой страны) и солистка мировых мюзиклов – Теона Дольникова (Нотр-Дам де Пари, Метро, Пола Негри, Покахонтас).

Музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик» – невероятное зрелище, в котором органично соединились традиции классического театра и актуальные тенденции мировой индустрии развлечений. В рамках премьерного тура шоу посетило города Европы, России и Азии.

Стоимость: от 700 руб.

 

Где и когда?
Ледовый дворец
23 декабря 2023, суббота
11:00
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23 декабря 2023, суббота
15:00
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23 декабря 2023, суббота
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