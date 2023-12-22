Проблемы с волосами? Трихологи клиники Елены Черных знают, что делать

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Поговорили с врачами о том, можно ли победить выпадение волос, какие салонные процедуры вредны, и как вернуть волосам блеск и красоту.

Густая некогда шевелюра стремительно редеет? Количество волос на расческе увеличивается? Это сигнал того, что вам пора к врачу.

Трихологи клиники Елены Черных рассказали о том, почему шампуни из магазина не помогут от выпадения волос, и почему хвост может привести к облысению.

– Какое состояние волос должно привести к трихологу? Если волосы усиленно выпадают, например после родов, наркоза, ковида – это повод для беспокойства? Из-за чего стоит паниковать?



Тамара Садунашвили, врач-косметолог,

трихолог клиники Елены Черных

– Если появляются жалобы на поредение волос, интенсивное выпадение и тем более, если появляются очаги отсутствия волос. Также консультация трихолога необходима при шелушении и наличии зуда на коже волосистой части головы.

Волосы действительно могут интенсивно выпадать и после наркоза, родов, ковида, и помощь трихолога здесь тоже необходима. После ряда лабораторных исследований можно грамотно компенсировать те или иные дефициты и отклонения от нормы, что позволит в кратчайшие сроки восстановить здоровье волос.

Паниковать не стоит в любом случае, так как психоэмоциональное состояние напрямую отразится на здоровье волос. А вот очаги отсутствия волос – действительно веский повод обратиться к врачу-трихологу.

– Почему начинается выпадение волос? Внешние факторы играют роль, или проблема идет изнутри?

– Выпадение волос может зависеть от множества факторов: это влияние окружающей среды, стрессы, изменения гормонального фона, хронические и инфекционные заболевания, неправильное питание и диеты, прием лекарственных препаратов (гормоны, антидепрессанты, антибактериальные и т. д.), а также неправильный уход.

– Стоит ли надеяться на средства от выпадения, которые есть в продаже?

– Надеяться на средства от выпадения волос, которые есть в аптеках, не стоит, так как они не решат проблему выпадения, а в лучшем случае лишь на время простимулируют рост волос.

– Какие методики используются в клинике для диагностики волос? И что Вы видите по результатам таких исследований?

– Для диагностики состояния волос мы проводим трихоскопию с помощью специального аппарата – трихоскопа, работающего на программном обеспечении Trichoscience, с видеокамерой, фиксацией медиафайлов. Благодаря функциям программы врач может определить плотность роста волом на площади 1 кв. см, соотношение полноценных и тонких пушковых волос. Мы оцениваем также состояние кожи и сосудов волосистой части головы, стержня волоса, устья волосяных фолликул, определяем активность выпадения волос, выявляем специфические для разных видов заболеваний признаки, исследуем себорегуляторный процесс. Аппарат позволяет проводить наблюдение и фотофиксацию на протяжении всего курса лечения. Одним словом, трихоскопия является обязательным этапом в постановке правильного диагноза и выборе методики лечения.

– Алопецию можно вылечить? Если уже началось облысение, есть шанс его остановить?

– Алопеция – это выпадение волос, выходящее за рамки физиологического. Выделяют два вида алопеции – нерубцовую и рубцовую. И успех излечения зависит от многих факторов – в первую очередь, от своевременного обращения к врачу. При грамотном обследовании, правильно и вовремя поставленном диагнозе это заболевание можно остановить и даже вылечить. Но надо помнить, что действительно, есть виды алопеции, при которых врач-трихолог бессилен, и трансплантация волос будет единственным выбором лечения.

– Какие методики есть у вас в арсенале для лечения выпадения волос?

– В первую очередь это знания врача-трихолога, так как при разных диагнозах одна и та же методика лечения может быть как показанием, так и противопоказанием.

В клинике мы применяем для лечения волос различные методики – это мезотерапия, карбокситерапия, плазмотерапия, криомассаж.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Кроме выпадения волос, с какими еще проблемами лучше идти к трихологу, а не решать их дома?



Елена Шаганова, врач-косметолог,

трихолог клиники Елены Черных

– Помимо выпадения волос, к трихологу обращаются с такими симптомами, как истончение и ломкость волос, секущиеся волосы, жирные или сухие волосы, шелушение и зуд кожи головы, высыпания на коже волосистой части головы. К таким проблемам может привести не только дефицит витаминов и микроэлементов, но и наличие какого-либо заболевания. На консультации мы назначаем необходимое обследование для определения причины и назначения лечения. В него входят препараты для приема внутрь, наружная терапия, а также процедуры. Например, мезотерапия укрепляет и утолщает стержень волоса, возвращает блеск. PRP-терапия стимулирует рост новых волос.

– Если волосы плохо/медленно растут, о чем это может говорить?

– В среднем за месяц волосы отрастают на 1 см. Если этот показатель ниже, это может говорить о замедленном росте волос – в силу генетической предрасположенности, гормональных изменений, дефицита витаминов и микроэлементов, заболеваний внутренних органов и систем. Рост волос может замедляться в связи со стрессом, нарушением сна, излишним травмированием расческой и приборами для укладки. Для начала необходимо определить причину, затем подбираются способы решения проблемы.

– Какие салонные процедуры для волос наиболее вредны для их здоровья? Что Вы как трихолог категорически не советуете делать или делать с осторожностью?

– Волос состоит из трех слоев: наружный слой или кутикула, корковый слой или кортекс, медулла – центральное мозговое вещество. В среднем слое волоса находятся дисульфидные связи, которые обеспечивают прочность волоса. Когда они нарушаются – а нарушает их осветление волос, использование утюжков, горячее восстановление – волосы становятся хрупкими. Вредит волосам и наращивание: оно подвергает луковицы чрезмерной нагрузке, поскольку масса волос возрастает. Волосяные фолликулы ослабевают, и волосы со временем могут начать выпадать.

– Правда ли, что любовь к определенным прическам (хвост, тугие плетения и др.) может повредить волосам? И что полезно для волос – дайте рекомендации!

– Действительно, ношение тугих хвостов, дредов, афрокос может вызвать развитие тракционной алопеции. Частое ношение таких причесок травмирует фолликулы и вызывает их истощение и выпадение.

Для здоровья и красоты волос важно восполнять дефициты витаминов и микроэлементов, избегать стрессов. Им необходим правильный домашний уход, подобранный специалистами. Не травмируйте волосы – ограничьте агрессивные салонные процедуры, используйте расческу с мягкими зубчиками, откажитесь от тугих резинок. Защищайте волосы от внешних факторов (солнца, мороза – носить головной убор полезно!) и регулярно проходите обследование у врачей с целью профилактики заболеваний. И ваши волосы будут густыми и красивыми!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Реклама. ИП Черных Елена Владимировна.