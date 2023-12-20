Презентация книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай»

23 декабря в «Октаве» пройдет презентация переиздания книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай».

Максим Ильяхов — обладатель уже привычного звания «главного редактора страны».

«Пиши, сокращай»: как писать, чтобы вас читали. База для всех, кто хочет хорошо писать: с чего начать, как побороть страх чистого листа, как писать легко и интересно. Максим Ильяхов представит новую книгу и покажет на примерах, как хорошо писать в 2024 году.

Это полностью переписанная книга с учетом нового опыта, знаний и изменившегося мира.

Главные изменения:

11 новых глав;

Пошаговые руководства по популярным жанрам текста;

Меньше теории, больше практики;

Огромный раздел о победе над канцеляритом;

Бумажная версия стала короче;

А еще будет в электронной, интерактивной и аудиоверсии.

Вход свободный, по регистрации.