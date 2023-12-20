Презентация книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай»
23 декабря в «Октаве» пройдет презентация переиздания книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай».
Максим Ильяхов — обладатель уже привычного звания «главного редактора страны».
«Пиши, сокращай»: как писать, чтобы вас читали. База для всех, кто хочет хорошо писать: с чего начать, как побороть страх чистого листа, как писать легко и интересно. Максим Ильяхов представит новую книгу и покажет на примерах, как хорошо писать в 2024 году.
Это полностью переписанная книга с учетом нового опыта, знаний и изменившегося мира.
Главные изменения:
- 11 новых глав;
- Пошаговые руководства по популярным жанрам текста;
- Меньше теории, больше практики;
- Огромный раздел о победе над канцеляритом;
- Бумажная версия стала короче;
- А еще будет в электронной, интерактивной и аудиоверсии.
Вход свободный, по регистрации.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
23 декабря 2023, суббота
15:00
21 - 26 декабря
2 - 24 декабря
6 - 24 декабря
2 - 27 декабря
7 - 24 декабря
26 декабря, вторник 00:00