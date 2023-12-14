Party Market
16 и 17 декабря в творческом кластере «Октава» пройдет Party Market.
Готовимся к Новому году весело, креативно, музыкально: в программе творческие мастер-классы, анимация, музыка, танцы, активности от молодежного проекта «Октава_Ю» и, конечно, много авторских новогодних подарков от лучших тульских мейкеров. Бесплатная упаковка подарков весь день для всех гостей.
Расписание по ссылке.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
16 декабря 2023, суббота
12:00
17 декабря 2023, воскресенье
12:00
7 - 20 декабря
19 августа - 20 декабря
17 декабря, воскресенье 00:00
2 - 27 декабря
6 - 20 декабря
14 - 20 декабря