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Party Market

Party Market

16 и 17 декабря в творческом кластере «Октава» пройдет Party Market.

Готовимся к Новому году весело, креативно, музыкально: в программе творческие мастер-классы, анимация, музыка, танцы, активности от молодежного проекта «Октава_Ю» и, конечно, много авторских новогодних подарков от лучших тульских мейкеров. Бесплатная упаковка подарков весь день для всех гостей.

Расписание по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
16 декабря 2023, суббота
12:00
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17 декабря 2023, воскресенье
12:00
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