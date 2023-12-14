16 и 17 декабря в творческом кластере «Октава» пройдет Party Market.



Готовимся к Новому году весело, креативно, музыкально: в программе творческие мастер-классы, анимация, музыка, танцы, активности от молодежного проекта «Октава_Ю» и, конечно, много авторских новогодних подарков от лучших тульских мейкеров. Бесплатная упаковка подарков весь день для всех гостей.

Расписание по ссылке.