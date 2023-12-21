Заход Снегурочек
23 декабря в Центральном парке пройдет «Заход Снегурочек». Это спортивный праздник для любителей северной ходьбы.
Участницам предстоит преодолеть три дистанции на выбор: 150 м, 500 м, 3 км. Место проведения: Большой круг ЦПКиО.
Участницы также смогут посоревноваться в конкурсе костюмов Снегурочки.
Где и когда?
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
23 декабря 2023, суббота
10:00
2 - 27 декабря
6 - 24 декабря
7 - 24 декабря
21 - 26 декабря
26 декабря, вторник 00:00
2 - 24 декабря