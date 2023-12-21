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Заход Снегурочек

Заход Снегурочек

23 декабря в Центральном парке пройдет «Заход Снегурочек». Это спортивный праздник для любителей северной ходьбы.

Участницам предстоит преодолеть три дистанции на выбор: 150 м, 500 м, 3 км. Место проведения: Большой круг ЦПКиО. 

Участницы также смогут посоревноваться в конкурсе костюмов Снегурочки. 

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
23 декабря 2023, суббота
10:00
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