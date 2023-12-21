23 декабря в Центральном парке пройдет «Заход Снегурочек». Это спортивный праздник для любителей северной ходьбы.



Участницам предстоит преодолеть три дистанции на выбор: 150 м, 500 м, 3 км. Место проведения: Большой круг ЦПКиО.



Участницы также смогут посоревноваться в конкурсе костюмов Снегурочки.