63 выпускника программы получили дипломы, 12 из них — уже заняли должности в органах власти.

В парк-отеле «Шахтер» завершили очное обучение участники первого потока направления «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона» проекта «Герой71», являющегося аналогом федеральной программы «Время героев».

63 участника, прошедших обучение по курсу «Современные технологии управления», получили дипломы об окончании курса. Среди них 15 отличников и 48 хорошистов, проявивших высокую успеваемость. Большинство слушателей уже трудоустроены или планируют дальнейшее профессиональное развитие.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев лично присутствовал на церемонии награждения, поздравив участников и их наставников с успешной реализацией учебного плана.

«Для каждого из вас этот год стал временем профессионального развития и серьёзной работы над собой. Вы показали, что готовы двигаться вперёд, ставить перед собой высокие цели и добиваться их. Главное — это ваш личный и профессиональный рост, стремление развиваться и приносить пользу людям и региону», — отметил Миляев.

Дмитрий Миляев отметил, что проекты, которые подготовили участники первого потока, будут обобщены и проработаны на предмет реализации в рамках различных программ.

Также глава региона предложил сформировать Общественный совет при губернаторе Тульской области из числа участников СВО, и пригласил завершивших обучение ребят войти в его состав.

12 участников программы уже трудоустроены в органы власти и государственные структуры Тульской области. Ещё четверо стали депутатами местных советов, 10 человек повысили квалификацию на своих рабочих местах, а семеро активно занялись общественной деятельностью, став членами общественных советов региона.

Одним из успешных выпускников программы стал Владимир Шуваев, бывший военнослужащий, ныне работающий начальником инспекции Тульской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин. Его наставником стал лично губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

До участия в программе Владимир служил в армии, участвовал в боевых действиях и имеет награды, включая два ордена Мужества и медаль «За отвагу». Вернувшись домой, он столкнулся с необходимостью адаптироваться к гражданской жизни. Именно тогда он подал заявку на участие в проекте «Герой71», выбрав направление «Построй карьеру в органах власти».

Обучение включало несколько модулей, охватывающих государственные процессы, экономику и региональное управление. Важнейшую роль сыграло наставничество губернатора.

«Хочется выразить огромную благодарность Дмитрию Вячеславовичу. Когда я увольнялся из армии, главное было — иметь стабильную профессию. Теперь я нашёл своё место и стараюсь помогать другим», — отметил Владимир.

По словам самого Шуваева, участие в проекте помогло ему обрести уверенность и полезные контакты. Сегодня он активно помогает жителям Тульской области, решая вопросы технического надзора за техникой и аттракционами.

«Самое важное, чему я научился, — это умение ставить цели и достигать их. Мой наставник постоянно напоминает: ничего не бойтесь и двигайтесь вперёд», — подчеркнул Владимир.

Многие наставники и участники программы за год стали друзьями и смогли реализовать много совместных идей. Один из таких тандемов: министр молодежной политики Тульской области Анастасия Баринова и ее наставляемый, участник СВО Юрий Семов.

Анастасия Баринова:

«Мой наставляемый старше меня, но наставник у него именно я. Это необычно, но, я думаю, нам друг с другом очень повезло. Наша первая встреча была год назад в парк-отеле «Шахтёр» на первом модуле проекта «Герой 71». И мы сразу сошлись во взглядах. Он уже занимался военно-патриотическим воспитанием молодёжи, а это и есть моя основная деятельность.

Мы вместе с Юрием определили его траекторию развития. Все получилось: сейчас он работает заместителем директора молодёжного центра «Олимп» в Новомосковске. Мы поддерживаем друг друга. Иногда он может позвонить среди рабочего дня и спросить совета, но это работает в обе стороны. Пару дней назад я ездила на федеральную защиту проекта «Регион для молодых». Юрий вместе со своей семьей поехали меня поддержать!

Весь год мы были на связи, и думаю, конец обучения – это не конец нашему общению. Будем продолжать сотрудничать».

Юрий Семов:

«Год был очень насыщенным. С моим наставником у нас сразу сложились хорошие дружеские отношения. К ней можно было обратиться по любому житейскому вопросу, и это очень ценно.

Помимо общей поддержки программа подарила много знаний, которые нужны мне сейчас в работе. Мне нравится работать с молодежью, мы реализовываем много проектов, в том числе сейчас проводим встречи детей и подростков с представителями разных профессий, чтобы они могли определиться с профессией в будущем.

Проект «Герой 71» подарил много знакомств. Мы познакомились с ребятами, объединились и теперь помогаем друг другу во всем».

Всего на направление «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона» проекта «Герой71» было подано более 400 заявок.

Образовательная программа реализуется Корпоративным университетом Правительства Тульской области совместно с Президентский академией. Она включает в себя четыре очных модуля: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления», а также стажировки и работу с наставниками в межмодульный период.