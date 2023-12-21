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Забег Дедов Морозов

Забег Дедов Морозов

24 декабря туляков ждет традиционный забег Дедов Морозов. Трасса пройдет по Центральному парку. Участникам предложат маршруты на 400 м, 700 м, 5 км и 10 км. К участию допускаются спортсмены в новогодних колпаках. 

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Подробнее о регистрации можно узнать на сайте организаторов. 

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
24 декабря 2023, воскресенье
10:00
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