24 декабря туляков ждет традиционный забег Дедов Морозов. Трасса пройдет по Центральному парку. Участникам предложат маршруты на 400 м, 700 м, 5 км и 10 км. К участию допускаются спортсмены в новогодних колпаках.

Подробнее о регистрации можно узнать на сайте организаторов.