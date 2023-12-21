Забег Дедов Морозов
24 декабря туляков ждет традиционный забег Дедов Морозов. Трасса пройдет по Центральному парку. Участникам предложат маршруты на 400 м, 700 м, 5 км и 10 км. К участию допускаются спортсмены в новогодних колпаках.
Подробнее о регистрации можно узнать на сайте организаторов.
Где и когда?
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
24 декабря 2023, воскресенье
10:00
21 - 26 декабря
26 декабря, вторник 00:00
6 - 24 декабря
7 - 24 декабря
2 - 24 декабря
2 - 27 декабря