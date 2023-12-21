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«Лазаревское» зовёт работать
erid: 4CQwVszH9pWupRqQB34, фото предоставлено героями публикации

«Лазаревское» зовёт работать

Одно из самых авторитетных аграрных СМИ России — «Агроинвестор» — выбором редакции выдвинуло кандидатуру гендиректора ПХ «Лазаревское» Кристины Романовской на премию в номинации «Человек года».

В эту номинацию выдвинуты кандидатуры, чья деятельность в сфере бизнеса, научной или общественной деятельности ассоциируется с изменениями и нововведениями, а также ключевыми событиями в агропромышленной области в 2023 году. Сам агрохолдинг девятый год подряд стал лауреатом народной премии «Тульский бренд», где победителей определяют сами туляки прямым голосованием. В региональной премии «Тульский бизнес» предприятие — лауреат в номинации «Агропромышленный комплекс». А на Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» «Лазаревское» — дипломант и лауреат.

Команда агрохолдинга «Лазаревское» сделала прорыв в автоматизации бизнес-процессов производства и цифровой трансформации предприятия. Начала выстраивать отношения со странами БРИКС и представлять сельское хозяйство России на международной арене. 

При этом собственная торговая сеть «Лазаревская лавка» расширилась в Тульском регионе до полусотни магазинов, продолжает развиваться формат онлайн-продаж на store.lazarevo.ru, в ассортименте продукции появились уникальные для продовольственного рынка новинки, а инвестиции в производство увеличиваются. Идет строительство собственного семенного завода, способного в ближайшем будущем решить проблему импортозамещения семян во всем ЦФО. Поддерживаются социальные программы и волонтерские проекты, направленные на поддержку военнослужащих России в зоне СВО.

Агрохолдинг по итогам уборки 2023 года увеличил валовой сбор культур на 15% по сравнению с прошлым годом, до 100 тыс. тонн. Прибавка урожайности гороха и ярового ячменя в 2023 году составила порядка 22%. В отдельные годы почти весь объем этих культур уходил на собственные нужды — приготовление комбикорма. Теперь несколько десятков тысяч тонн гороха и ячменя удалось выставить на продажу. 

Сельхозпроизводители стремятся к оптимизации процессов производства, однако в «Лазаревском» стараются подходить к вопросу сокращения издержек очень продуманно, чтобы не потерять качество урожая. В частности, компания внедряет новые технологии навигации, которые помогают сократить расход семян, минудобрений, ГСМ и СЗР. 

Кроме того, компания проводит широкомасштабную цифровую трансформацию хозяйства, в результате которой был запущен собственный стартап «Лазаревское ТЕХ». Его задача — не только разрабатывать инновационные решения для отрасли, но и адаптировать уже существующие на рынке инструменты. В ходе такой работы агрохолдингу полного цикла удалось найти технологии, благодаря которым можно видеть маршруты движения техники, расход ГСМ, объем выполненных работ, историю полей, а также отслеживать, сколько внесли на поле удобрений, пестицидов и какова итоговая урожайность с поля.

Помимо того, IT-компания «Лазаревское ТЕХ» совместно с университетом «Иннополис» и командой цифровой трансформации «Сбера» ведет разработку проекта по неинвазивному взвешиванию животных. Речь — о дистанционной оценке веса свиней, которая, в отличие от классической процедуры взвешивания, не вызывает у животных стресса. Первый прототип системы был готов летом 2023-го, а широкое внедрение планируется в 2024–2025 годах. Применение неинвазивного взвешивания в агрохолдинге «Лазаревское» имеет расчет на сокращение расходов в размере 50 млн рублей в год, и это минимум. 

Сектор сельского хозяйства ждет базовых IT-решений: во-первых, управленческой системы учета во всех областях — животноводстве, растениеводстве и переработке; во-вторых — достоверных данных. И «Лазаревское» разрабатывает такие решения.

Наконец, агрохолдинг ведет активную работу с ВУЗами. Традиционная практика — встречаться с учащимися, выпускниками и рассказывать о своих вакансиях. Причем пул учреждений широкий и разнообразный — от тульского сельскохозяйственного колледжа, региональных политехнического и педагогического институтов до РУДН. Маркетинговая стратегия агрохолдинга настроена на то, чтобы работать с кадрами и делать компанию в этом отношении более привлекательной. 

Постоянное расширение производства требует увеличения штата, и на предприятии постоянно открыты вакансии. Зар­плата — в рынке, или даже чуть выше, но главное — работает программа поддержки сотрудников, благодаря которой есть льготы на приобретение собственных продуктов. 
Расширение торговой сети по Туле и области и развитие предприятия в самом Лазаревском — неразрывно связанные процессы. Нужны трактористы, которые будут работать на современной, в основном импорт­ной технике (когда трактор с кондиционером, шумоизоляцией и навигатором), и водители.

Нужен начальник строительного цеха — обеспечивать кап­строительство, техническое перевооружение и реконструкцию предприятия, которые не останавливаются никогда. Развитие ПХ «Лазаревское» — это не только ввод основных производственных мощностей, но и «соцкультбыт», коммунальное и жилищное строительство.

Впрочем, вакансий больше двух десятков — все они представлены на lazarevo.ru.

Кстати, рядом с производ­ством, в Щекино или Лазарево, предоставляется жилье. Электромонтерам, слесарям, жиловщикам, мастерам колбасного цеха, дояркам — многим квалифицированным работникам сельского хозяйства можно задуматься о настоящей карьере, перезапуске собственной жизни, включающем даже переезд. Речь идет не просто об официальном трудоустройстве в стабильном сельхозпредприятии с зарплатами, которые выплачиваются день в день. И не только о соцпакете со страхованием жизни, корпоративной развозкой, спецодеждой, возможностями льготной покупки продуктов и прочими свидетельствами социальной ответственности предприятия за своих сотрудников.

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«Лазаревское» — это лицо всего Тульского региона, что из года в год признают его жители. Стабильное, с целыми трудовыми династиями, созданными за четыре с лишним десятилетия работы, племенное хозяйство видит задачу не просто сохранить это лицо. 

— Мы пошли по пути модернизации и цифровизации компании, сфокусировавшись на расширении производства, внедрении новых технологий и улучшении качества продукции, — говорит генеральный директор ООО «ПХ „Лазаревское“» Кристина Романовская.

И теперь «Тульский бренд» приглашает всех желающих к соучастию.

Для соискателей работы в «Лазаревском» открыты следующие вакансии:

  • Специалисты;
  • Супервайзер;
  • Кладовщик;
  • Техник по ремонту и обслуживанию торгового оборудования;
  • Продавец-кассир в Тулу, Узловую, Алексин, Заокский р-н.; 
  • Начальник строительного цеха; 
  • Рабочие в строительный цех; 
  • Электрогазосварщик; 
  • Слесарь-ремонтник; 
  • Слесарь КИПиА; 
  • Электромонтер;  
  • Водитель (кат. С.Е.); 
  • Тракторист; 
  • Рабочие на мясокомбинат и молочное производство; 
  • Обвальщик; 
  • Жиловщик; 
  • Оператор по уходу за животными; 
  • Доярка; 
  • Скотник на КРС; 
  • Ветеринарный врач; 
  • Подсобный рабочий; 
  • Лаборант; 
  • Уборщик производственных помещений.

По вопросам трудоустройства звоните по телефону:

+7 910 704-00-75

Реклама. ООО «ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО „ЛАЗАРЕВСКОЕ“».

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вчера, в 17:48
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Кристина Романовская
Место
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