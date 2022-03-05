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Театр Юрия Куклачева, комедия с Фёдором Добронравовым и Масленица: выходные в Туле

Театр Юрия Куклачева, комедия с Фёдором Добронравовым и Масленица: выходные в Туле

А еще концерты групп Znaki и «Крематорий», матч «Тулицы», трибьют «Гражданской Обороны» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Театр Юрия Куклачева

Когда: 5 марта, суббота, 18.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.

Театр Юрия Куклачева

5 марта в Городском концертном зале выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли».

Приглашаем детей и их родителей совершить увлекательное путешествие в волшебную страну «Мяугли», где люди и кошки понимают друг друга!
 

Znaki

Когда: 5 марта, суббота, 18.00.

Где: Harat's pub.
Стоимость: 1000 руб.

Znaki

5 марта на сцене Harat's pub выступит легендарная рок-группа Znaki — последователи русской школы рока — из новой волны убеждённых в неиссякаемой потребности соотечественников в традиционной лирике, хитросплетениях мыслей и образов.

 

Крематорий

Когда: 7 марта, понедельник, 18.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1500 рублей.

Крематорий

7 марта в Concert Hall с презентацией альбома «Охотник» выступит группа «Крематорий».

 

Ловушка для мужа

Когда: 9 марта, среда, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: 1800 рублей.

Ловушка для мужа

9 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Ловушка для мужа». Всеми любимый анекдот: муж возвращается домой… Но нет, в этом спектакле все наоборот. Жена возвращается домой и застает супруга с молодой, привлекательной девушкой…

Этот спектакль — комедия положений, где даже маленькая ложь рождает следующую, более большую и затягивает героя во всё большие проблемы.
 

«Душа моя Масленица» в Ясной Поляне

Когда: 6 марта, воскресенье, 12.30.

Где: Музей-усадьба «Ясная Поляна».

«Душа моя масленица» в Ясной Поляне

6 марта музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей принять участие в уличной игровой программе «Душа моя Масленица».

 

«Тулица» — «Динамо-Метар»

Когда: 5 марта, суббота, 18.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: 200 руб.

Тулица – Динамо-Метар

5 марта в новом спорткомплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Динамо-Метар» из Челябинска.

 

«Академия Михайлова» – «Сахалинские акулы»

Когда: 6-7 марта, воскресенье-понедельник, 13.00, 17.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» – «Сахалинские акулы»

6 и 7 марта в Ледовом дворце в рамках МХЛ «Академия Михайлова» сыграет против «Сахалинских акулы» из Южно-Сахалинска.

 

Проводы зимы в Доме культуры «Ясная Поляна»

Когда: 6 марта, воскресенье, 14.00.

Где: Дом культуры «Ясная Поляна».

Проводы зимы в Доме культуры «Ясная Поляна»

6 марта в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится праздник проводов зимы, приуроченный к окончанию Масленой недели.
 

Лабов'SKY JAM

Когда: 5 марта, суббота, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: 400 руб.

Лабов'SKY JAM

5 марта в тульском рок-клубе «М2» выступит «Лабов'SKY JAM» — единственный в России трибьют «Гражданской Обороны».

 

Red Sparrow Band

Когда: 7 марта, понедельник, 17.00.

Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб.

Red Sparrow Band

7 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band — «От классики до рока».

 

БК «Новомосковск» — БК «Челбаскет»

Когда: 8−9 марта, вторник-среда, 19.00.

Где: Спорткомплекс «Новое поколение».

БК «Новомосковск» — БК «Челбаскет»

8 и 9 марта в спорт-комплексе «Новое поколение» в рамках Париматч чемпионата России мужской «Суперлиги 2» БК «Новомосковск» сыграет против магнитогорского «Челбаскета».

 

Любовная отповедь

Когда: 7 марта, понедельник, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Любовная отповедь

7 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

 
 
 
а что в кино?

Непослушник

Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в Сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать, — маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.
 

Одиннадцать молчаливых мужчин

Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых — «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры…

Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов! Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и советской стране. «Динамо» стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны.

 

Хороших выходных!

 

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 11:05 0
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