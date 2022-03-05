Театр Юрия Куклачева, комедия с Фёдором Добронравовым и Масленица: выходные в Туле

9 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Ловушка для мужа». Всеми любимый анекдот: муж возвращается домой… Но нет, в этом спектакле все наоборот. Жена возвращается домой и застает супруга с молодой, привлекательной девушкой…

Этот спектакль — комедия положений, где даже маленькая ложь рождает следующую, более большую и затягивает героя во всё большие проблемы.