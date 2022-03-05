Театр Юрия Куклачева, комедия с Фёдором Добронравовым и Масленица: выходные в Туле
А еще концерты групп Znaki и «Крематорий», матч «Тулицы», трибьют «Гражданской Обороны» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Театр Юрия Куклачева
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.
5 марта в Городском концертном зале выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли».
Znaki
Где: Harat's pub.
Стоимость: 1000 руб.
5 марта на сцене Harat's pub выступит легендарная рок-группа Znaki — последователи русской школы рока — из новой волны убеждённых в неиссякаемой потребности соотечественников в традиционной лирике, хитросплетениях мыслей и образов.
Крематорий
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1500 рублей.
7 марта в Concert Hall с презентацией альбома «Охотник» выступит группа «Крематорий».
Ловушка для мужа
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: 1800 рублей.
9 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Ловушка для мужа». Всеми любимый анекдот: муж возвращается домой… Но нет, в этом спектакле все наоборот. Жена возвращается домой и застает супруга с молодой, привлекательной девушкой…
«Душа моя Масленица» в Ясной Поляне
Где: Музей-усадьба «Ясная Поляна».
6 марта музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей принять участие в уличной игровой программе «Душа моя Масленица».
«Тулица» — «Динамо-Метар»
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: 200 руб.
5 марта в новом спорткомплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Динамо-Метар» из Челябинска.
«Академия Михайлова» – «Сахалинские акулы»
Где: Ледовый дворец.
6 и 7 марта в Ледовом дворце в рамках МХЛ «Академия Михайлова» сыграет против «Сахалинских акулы» из Южно-Сахалинска.
Проводы зимы в Доме культуры «Ясная Поляна»
Где: Дом культуры «Ясная Поляна».
Лабов'SKY JAM
Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: 400 руб.
5 марта в тульском рок-клубе «М2» выступит «Лабов'SKY JAM» — единственный в России трибьют «Гражданской Обороны».
Red Sparrow Band
Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб.
7 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band — «От классики до рока».
БК «Новомосковск» — БК «Челбаскет»
Где: Спорткомплекс «Новое поколение».
8 и 9 марта в спорт-комплексе «Новое поколение» в рамках Париматч чемпионата России мужской «Суперлиги 2» БК «Новомосковск» сыграет против магнитогорского «Челбаскета».
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
7 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Непослушник
Одиннадцать молчаливых мужчин
Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых — «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры…
Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов! Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и советской стране. «Динамо» стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны.
Хороших выходных!