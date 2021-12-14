Znaki
5 марта на сцене Harat's pub выступит легендарная рок-группа Znaki — последователи русской школы рока — из новой волны убеждённых в неиссякаемой потребности соотечественников в традиционной лирике, хитросплетениях мыслей и образов.
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт рок-группы Znaki перенесен на 5 марта.
Воспитанная на ранне-сплиновской самозабвенности, в своей музыке группа Алексея Юзленко раскрывает изящную портисхедовскую глубину и модный депешмодовский шум, вклинивает в тексты неожиданные парадоксы, забивая их в мозг до полного осмысления, которое не произойдёт никогда.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
5 марта 2022, суббота
20:00
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽