5 марта на сцене Harat's pub выступит легендарная рок-группа Znaki — последователи русской школы рока — из новой волны убеждённых в неиссякаемой потребности соотечественников в традиционной лирике, хитросплетениях мыслей и образов.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт рок-группы Znaki перенесен на 5 марта.

Воспитанная на ранне-сплиновской самозабвенности, в своей музыке группа Алексея Юзленко раскрывает изящную портисхедовскую глубину и модный депешмодовский шум, вклинивает в тексты неожиданные парадоксы, забивая их в мозг до полного осмысления, которое не произойдёт никогда.