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Znaki

Znaki

5 марта на сцене Harat's pub выступит легендарная рок-группа Znaki — последователи русской школы рока — из новой волны убеждённых в неиссякаемой потребности соотечественников в традиционной лирике, хитросплетениях мыслей и образов. 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт рок-группы Znaki перенесен на 5 марта.

 

Воспитанная на ранне-сплиновской самозабвенности, в своей музыке группа Алексея Юзленко раскрывает изящную портисхедовскую глубину и модный депешмодовский шум, вклинивает в тексты неожиданные парадоксы, забивая их в мозг до полного осмысления, которое не произойдёт никогда. 
Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
5 марта 2022, суббота
20:00
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Касса
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сектор Газа: Кащей Бессмертный и все хиты
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9 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кристина Орбакайте
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13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
Купить билет
9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Торба-на-Круче
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12 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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