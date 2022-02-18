Театр Юрия Куклачева
5 марта в Городском концертном зале выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли».
Приглашаем детей и их родителей совершить увлекательное путешествие в волшебную страну «Мяугли», где люди и кошки понимают друг друга! Всем жителям этой страны, и людям, и кошкам, предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои «недобрые» порядки!
Продолжительность: 1 час 20 мин с антрактом.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
5 марта 2022, суббота
18:00
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽