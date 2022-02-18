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Театр Юрия Куклачева

Театр Юрия Куклачева

5 марта в Городском концертном зале выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли».

Приглашаем детей и их родителей совершить увлекательное путешествие в волшебную страну «Мяугли», где люди и кошки понимают друг друга! Всем жителям этой страны, и людям, и кошкам, предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои «недобрые» порядки!
 
Продолжительность: 1 час 20 мин с антрактом.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
5 марта 2022, суббота
18:00
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Касса
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сектор Газа: Кащей Бессмертный и все хиты
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9 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кристина Орбакайте
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13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Торба-на-Круче
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12 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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