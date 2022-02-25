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Проводы зимы в Доме культуры «Ясная Поляна»

Проводы зимы в Доме культуры «Ясная Поляна»

6 марта в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится праздник проводов зимы, приуроченный к окончанию Масленой недели.

В 14.00 в фойе Дома культуры гостей ждет концерт гармонистов и традиционное масленичное угощение – блины с горячим чаем.
 
В 15.00 на сцене яснополянского ДК выступит фольклорный ансамбль «Смородина» (руководитель Ю. В. Василиади). Коллектив работает в фольклорно-сценическом направлении, сохраняя народные традиции и манеру исполнения. Музыканты исполнят песни Тульской губернии: праздничные, плясовые, хороводные, лирические, а также песни разных регионов России. «Народная музыка – это язык правды. Здесь ни словом, ни
голосом не соврешь, ни душой не покривишь», – уверены участники ансамбля.
 
В 16.00 гостей ждет традиционная масленичная забава – сжигание соломенного чучела Масленицы.
 
Стоимость – 300 рублей. Билеты по ссылке
 
Билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна» и по тел.: +7-910-943-27-17, +7-915-690-01-55.
 
Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
6 марта 2022, воскресенье
14:00
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