Проводы зимы в Доме культуры «Ясная Поляна»
6 марта в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится праздник проводов зимы, приуроченный к окончанию Масленой недели.
В 14.00 в фойе Дома культуры гостей ждет концерт гармонистов и традиционное масленичное угощение – блины с горячим чаем.
В 15.00 на сцене яснополянского ДК выступит фольклорный ансамбль «Смородина» (руководитель Ю. В. Василиади). Коллектив работает в фольклорно-сценическом направлении, сохраняя народные традиции и манеру исполнения. Музыканты исполнят песни Тульской губернии: праздничные, плясовые, хороводные, лирические, а также песни разных регионов России. «Народная музыка – это язык правды. Здесь ни словом, ни
голосом не соврешь, ни душой не покривишь», – уверены участники ансамбля.
В 16.00 гостей ждет традиционная масленичная забава – сжигание соломенного чучела Масленицы.
Стоимость – 300 рублей. Билеты по ссылке.
Билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна» и по тел.: +7-910-943-27-17, +7-915-690-01-55.
Где и когда?
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
6 марта 2022, воскресенье
14:00
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 350 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽