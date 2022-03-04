10 рецептов вкусных блинов к Масленице от тульских кулинарок

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Успех классных блинов — в удачном рецепте. Мы собрали для вас разные варианты приготовления «солнышек в тарелке» от наших читательниц.

Блинчики «По маминому рецепту»



Мария Мартынова, профессиональная модель

- Моя семья любит тонкие блины. Готовлю всегда только по рецепту мамы, т.к. с детства привыкла делать такие блинчики. И в каждую Масленицу со вкусом блинчиков приходят воспоминания из детства.



Нам понадобятся:

500 мл молока,

3 куриных яйца,

мука 200 г,

2 ст. л. подсолнечного масла,

2 ст. л. сахара,

2 щепотки соли.

В идеале все ингредиенты должны быть комнатной температуры, поэтому обычно выкладывают из холодильника продукты за полчаса до начала готовки.



Смешать яйца, сахар и соль, взбить венчиком до однородности и растворения сахара с солью. Добавить половину молока, просеять муку, при этом все время помешивать тесто, чтобы не было комочков. После добавить оставшуюся половину молока и снова перемешать венчиком. Прямо в тесто добавить подсолнечное масло. Дать тесту минут 10 «подышать», после чего жарить. Готовые блинчики смазать сливочным маслом.

Мой любимый топинг к блинам — это мёд и сметана! Но родные любят и сгущенное молоко, и мясо, и варенье, и красную икру. Так что выбирать вам.

Блинчики «Безупречные»



Вера Ленина, ведущая радиостанции «Милицейская волна Тула»

Ингредиенты на 15−16 блинчиков:

350 мл молока,

2 средних яйца,

130 г муки,

30 г сахара,

40 г растительного масла,

4 г соли (0,5 ч. ложки).

- В целом я далеко не искусный кулинар, но блины у меня получаются всегда безупречно! Сейчас их здорово печет и мой старший сын Анатолий. Молоко, яйца, мука, масло — стандартный набор! Все смешать и жарить на раскаленной сковороде на растительном масле до золотистой корочки.

Топинги любим разные. На мой взгляд, лучше сливочного масла с сахаром ничего нет. Это когда смазываешь горячий блин маслом, посыпаешь сахаром, а затем сворачиваешь 2 раза. Так делает моя бабушка на Кубани — очень просто и вкусно.

Вообще, мы любим экспериментировать с начинкой. В блин можно завернуть любой салат, сыр, колбасу. Аппетитный результат гарантирован!

Блинчики с молоком и кефиром



Эвелина Митяева, мама в декрете

Ингредиенты:

360 мл молока,

120 мл кефира,

2 яйца,

150 г муки,

1 чайная ложка разрыхлителя,

2 столовые ложки сахара,

1/3 чайной ложки соли,

2 столовые ложки растительного масла + для смазывания.

Соединить молоко и кефир. Добавить яйца и взбить венчиком. Просеять муку, разрыхлитель, сахар и соль. В жидкую массу добавить мучную смесь, масло и перемешать до однородной консистенции.

Заранее разогреть сковороду, смазанную небольшим количеством масла. Выкладывать немного теста так, чтобы оно покрыло её дно.

Готовить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.



Любимые топинги моей семьи: домашнее варенье, сметана и сгущёнка!

Блинчики тоненькие, с дырочками



Ирина Чикина, специалист в ГАУ ТО «Центр информационных технологий»

- Уже много лет пеку блины по одному рецепту и очень довольна. От сковородки прекрасно отстают, даже если делать их оооочень тонкими!

Ингредиенты:

750 мл молока 3,5−4% жирности,

3 яйца,

1 чайная ложка соли,

1−2 столовых ложки сахара,

0,5 чайной ложки разрыхлителя,

1 стакан муки.

Все ингредиенты взбить миксером. Жарить блинчики на растительном масле на тонкой сковороде. Получается идеально!

Муж любит есть блинчики так, как делала в его детстве бабушка — со сливочным маслом и сахаром. Дочь любит с медом, а я — с творогом.

Блины на минералке с сиропом топинамбура



Диана Зыбина, специалист по питанию

3 яйца,

2 ст. л. сиропа топинамбура,

1 стакан рисовой муки,

1 стакан кокосового молока (любое другое растительное),

100 мл минералки,

½ ч. л. соды,

1 ст. л. псиллиума (шелуха подорожника — полезный пребиотик),

1 ст. л. оливкового масла или кокосового,

корица.

Яйца взбить с сиропом. Добавить молоко. Всыпать муку и тщательно перемешать, можно в миксере. Добавить соду, гашенную минералкой. Добавить масло, корицу, псиллиум.

Ввести минералку, взбить. По консистенции тесто должно быть жидкое. Псиллиум будет сгущать тесто в процессе выпекания. Можно подливать немного минералки по ходу приготовления.

Блины на рисовой муке без глютена

3 яйца,

2 ст. л. сиропа топинамбура,

1 стакан кокосового молока,

1 стакан воды,

1−2 стакана рисовой муки,

2 ст. л. оливкового масла,

1/3 ч. л. соды,

масло топленое/ масло Гхи/кокосовое (для жарки),

щепотка соли.

Яйца взбить венчиком. Добавить сироп, взбить. Влить молоко, потом воду. Перемешать. Добавить аккуратно муку, постоянно взбивая венчиком, чтобы комков не образовывалось. Добавить масло, соду, щепотку соли. Все хорошенько взбить.

Сковороду раскалить, смазать маслом. Вылить половником тесто. Если блин ломается, добавить яйцо или масло. Готовый блинчик смазать маслом, украсить ягодами.

блины из нутовой, овсяной, пшенной муки



Любовь Котикова, руководитель пресс-службы музея-заповедника «Куликово поле»

- Блинчики необычные на правах эксперимента! Зачем? Без глютена. Сплошная польза. Нут — растительный белок, оптимальное соотношение магния, калия, кальция, витамины группы В (особенно высока концентрация фолиевой кислоты). Овсянка богата марганцем и фосфором, поддерживает активность пищеварительной системы, хороша для крови. Пшено — много клетчатки, низкий гликемический индекс, наименее аллергенная крупа, витамины группы В, железо, магний, калий, фосфор, цинк, марганец и много меди (то, что нужно, для роста волос, комбинация витаминов помогает сохранять спокойное душевное состояние).

Муку сделала сама — промыла нут, пшено, овсяные хлопья, просушила, перемолола в кофемолке. Помол крупный, с крупинками. В продаже видела овсяную, нутовую муку.

Также нужно:

3 яйца,

450 мл термостатного кефира (чтобы был густой, как простокваша),

150 мл воды (чтобы немного разжижить кефир и сделать объем, который легко поровну разделить на 3 части),

0,5 чайной ложки соды,

щепотка соли.

Разделить половником на 3 части жидкое тесто. К каждой добавить по 2 столовой ложки распущенного топленого масла (люблю зажаристые и румяные блинчики, но смазывать сковороду лень, и жирноватые они получаются).



Объем вышел маленький. Для эксперимента было важно просчитать и понять, сколько муки нужно, т.к. она для меня новая. Поэтому всыпала в каждую часть жидкости муки столовой ложкой:

10 с горкой — нутовой муки и треть чайной ложки сушеного чеснока (захотелось добавить),

10 с горкой — пшенной муки,

13 с горкой — овсяной муки.

Тесто сразу густеет, становится вязким. Нутовые блинчики получились самые яркие, цвета яичного желтка. Выпекаются на сковороде — чувствуется вкус бобовых, когда ешь — нет. Сладковатые. Самые ароматные из-за чеснока. Самые пышные и зарумяненные.



Овсяные чувствуются, как кашка. Знакомый вкус, но необычный. Самые бледные, сероватые даже.

Пшенные бледно-желтого цвета, горчат, к сожалению. Самые ломкие блинчики, но можно свернуть и сделать печенье с предсказанием))). Зазеваешься — высыхают на сковороде, тогда вторую сторону можно не выпекать. Вкус — как у бисквита. Думаю, промазать сметанным кремом — получится блинный тортик.



Получилось из каждого замеса примерно по 8 небольших блинков.