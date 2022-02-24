«Душа моя масленица» в Ясной Поляне
6 марта музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей принять участие в уличной игровой программе «Душа моя масленица».
Сотрудники отдела по работе со школьниками яснополянского музея расскажут, как праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями. Проигрывая день за днем всю масленичную неделю, гости поучаствуют в старинных забавах и конкурсах:
научатся ходить на ходулях, узнают, что такое «петушиные» бои и калечина-малечина,
прокатятся в санях и попробуют вкуснейшие блины в русской избе.
Также программа включает мастер-класс для детей по изготовлению домашней куклы Масленицы. На Масленицу в Тульской губернии, помимо большой куклы-Масленицы, которую сжигали на Прощеное воскресенье, делали маленькую куклу, так называемую домашнюю Масленицу. Ее делали на крестовине, обмотанной лыком или соломой, одевали в яркую одежду, имитирующую народный костюм, украшали косой и цветными лентами.
После праздников домашнюю Масленицу сохраняли. Считалось, что она должна принести счастье и достаток в дом. На мастер-классе каждый сможет сделать свою куклу-Масленицу, которая принесет ему счастье.
Праздничная программа пройдет на территории усадьбы, на площадке у Кучерской избы (начало в 12.30 и 14.00). Стоимость билета – 700 рублей (детский) и 750 рублей (взрослый).
Где и когда?
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
6 марта 2022, воскресенье
12:30
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 350 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽