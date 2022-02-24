«Душа моя масленица» в Ясной Поляне

6 марта музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей принять участие в уличной игровой программе «Душа моя масленица».

Сотрудники отдела по работе со школьниками яснополянского музея расскажут, как праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями. Проигрывая день за днем всю масленичную неделю, гости поучаствуют в старинных забавах и конкурсах:

научатся ходить на ходулях, узнают, что такое «петушиные» бои и калечина-малечина,

прокатятся в санях и попробуют вкуснейшие блины в русской избе.



Также программа включает мастер-класс для детей по изготовлению домашней куклы Масленицы. На Масленицу в Тульской губернии, помимо большой куклы-Масленицы, которую сжигали на Прощеное воскресенье, делали маленькую куклу, так называемую домашнюю Масленицу. Ее делали на крестовине, обмотанной лыком или соломой, одевали в яркую одежду, имитирующую народный костюм, украшали косой и цветными лентами.

После праздников домашнюю Масленицу сохраняли. Считалось, что она должна принести счастье и достаток в дом. На мастер-классе каждый сможет сделать свою куклу-Масленицу, которая принесет ему счастье.



Праздничная программа пройдет на территории усадьбы, на площадке у Кучерской избы (начало в 12.30 и 14.00). Стоимость билета – 700 рублей (детский) и 750 рублей (взрослый).

