Любовная отповедь
7 и 19 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
7 марта 2022, понедельник
18:30
19 марта 2022, суббота
18:30
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽