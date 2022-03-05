афиша
афиша
Регистрация
Red Sparrow Band

Red Sparrow Band

7 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band — «От классики до рока».

Стиль кроссовер сегодня чрезвычайно популярен. Исполняющие его музыканты создают самую трендовую музыку в мире. Музыканты устроят зрителям музыкальную экскурсию «От классики до рока», вновь удивив всех своим талантом. Известные мелодии – поп- и рок-хиты, саунд-треки к фильмам, классические произведения - причудливо тасуются, словно колода карт в руках фокусника. 
 
Из XVIII века в век XXI - RedSparrowBand с помощью музыки прокатит вас на машине времени. На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!

Стоимость: от 150 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
7 марта 2022, понедельник
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Moscow Rock Revival
Купить билет
14 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
Купить билет
9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
ЙОРШ
Купить билет
25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Торба-на-Круче
Купить билет
12 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
RAMMproJect
Купить билет
15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.