Red Sparrow Band
7 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band — «От классики до рока».
Стиль кроссовер сегодня чрезвычайно популярен. Исполняющие его музыканты создают самую трендовую музыку в мире. Музыканты устроят зрителям музыкальную экскурсию «От классики до рока», вновь удивив всех своим талантом. Известные мелодии – поп- и рок-хиты, саунд-треки к фильмам, классические произведения - причудливо тасуются, словно колода карт в руках фокусника.
Из XVIII века в век XXI - RedSparrowBand с помощью музыки прокатит вас на машине времени. На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!
Стоимость: от 150 руб.
Стоимость: от 150 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
7 марта 2022, понедельник
17:00
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽