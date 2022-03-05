7 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band — «От классики до рока».

Стиль кроссовер сегодня чрезвычайно популярен. Исполняющие его музыканты создают самую трендовую музыку в мире. Музыканты устроят зрителям музыкальную экскурсию «От классики до рока», вновь удивив всех своим талантом. Известные мелодии – поп- и рок-хиты, саунд-треки к фильмам, классические произведения - причудливо тасуются, словно колода карт в руках фокусника.

Из XVIII века в век XXI - RedSparrowBand с помощью музыки прокатит вас на машине времени. На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!



Стоимость: от 150 руб.