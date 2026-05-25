Из всех вариантов чая от тульской компании «Чайная тактика» Дмитрий Миляев выбрал «Семейный» — что же еще так ложится в формат Тульской области, как территории семейного счастья?

«Что же это такое? Что это такое за вкус? Что вы там намешали?» — глава региона стал читать состав: «Чай чёрный, цедра апельсина, лепестки розы, цветы подсолнуха… Ну куда в семейном счастье без подсолнухов, да? Лепестки синего василька… Обещают лёгкий, сладковатый вкус и мягкий аромат. Как и семейная жизнь, лёгкая и непринуждённая!»

Дмитрий Миляев попробовал чай и ему понравилось: «И правда лёгкий, и правда ароматный».

Ранее после объявление Тулы территорией семейного счастья Дмитрию Миляеву представили спешл в виде «семейного» кофе.

Напомним, сейчас в Алексине на площадке парк-отеля «Шахтер» проходит форум «Территория бизнеса: комфорт в развитии». Туда прибыли около 1000 предпринимателей из России, Республики Беларусь, Сербии.