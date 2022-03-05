«Что бесит»: 16 способов вывести таксиста из себя и никуда не уехать

Новый проект Myslo «Что бесит»: представители разных профессий рассказывают, от чего их буквально колотит на работе!

Сегодняшний герой нашей рубрики — водитель такси Андрей. Он поделился с нами тем, что может его выбесить на любимой в общем-то работе. Рекомендуется принять к сведению всем пассажирам тульского такси!

1. Где пассажир?

Бесит, когда люди вызывают такси через приложение на смартфоне, которое автоматически определяет позицию по геолокации, и при этом не проверяют адрес. Ведь если человек находится в помещении, геолокация может определиться неправильно: например, направить водителя в соседний двор. Люди выходят, начинают звонить и скандалить, что они вызывали правильно, а таксист — «сам дурак» и не туда приехал. Раньше, когда заказы принимали диспетчеры, таких проблем не было!

2. Грязь в салоне

Бесит, когда зимой или в плохую погоду пассажиры не отряхивают ноги и всю грязь тащат в салон. Трое-пятеро таких неаккуратных сядут — и на ковриках уже творится неизвестно что. Приходится чаще останавливаться и чистить салон.

3. Когда ноги об пороги!

Бесит, когда при посадке люди не поднимают ноги и бьют ими об пороги. У машин такси пороги всех пассажирских дверей — в грязи и с отбитой краской. Понятно, когда ноги не могут поднять старенькие, но когда это просто неаккуратные или ленивые люди, — прямо очень бесит.

4. Вход через одну дверь

Бесит, когда на заднее сиденье через одну дверь садятся 2−3 человека. Первый и второй пачкают ногами пространство между сиденьями, а иногда и сами сиденья. Ладно, когда это делается на дороге для безопасности, но ведь и во дворах так же садятся. Неужели сложно обойти машину и сесть с другой стороны?!

5. Внезапные дети

Бесит, когда только после приезда на место узнаешь, что один из пассажиров — ребенок. Нужно указывать это сразу при вызове, чтобы заказ принял таксист, у которого есть детское кресло или другое детское удерживающее устройство. Соответственно, если кресла нет, водитель обязан отказаться от поездки, чтобы не нарушить правила дорожного движения и не получить штраф. Начинаешь объяснять людям, что это безопасность их же ребенка, но некоторые все равно упираются и говорят, что постоянно так ездят. Из-за этого тоже бывают конфликты.

6. Не пассажир, а навигатор

Бесит, когда пассажир командует: требует включить его любимую музыку, сделать погромче; настаивает, чтобы ехали маршрутом, который ему нравится, а не тем, который выбрал водитель. Да, иногда таксист не очень хорошо знает дорогу, но он знает дорожную обстановку и принимает решение, каким будет маршрут из точки А в точку Б.

7. «А помельче нет?»

Бесит, когда рассчитываются за недорогую поездку «крупняком» и особенно, если оплата в конце поездки. Понятно, что водитель обязан дать сдачу, но ведь он не может возить с собой миллион мелочью, чтобы хватило на всех. Расплачивайтесь в начале поездки или предупреждайте, что у вас крупные купюры, — в крайнем случае таксист остановится где-то по пути и разменяет деньги.

8. Опоздания

Бесит, когда люди заказывают машину к определенному времени и их приходится долго ждать. Ведь у водителя может быть несколько предварительных заказов: например, он рассчитывает в 8.20 привезти вас на вокзал, а в 8.35 на этом же вокзале заберет другого клиента, которому нужно в город. Задерживаясь из-за вас, он может опоздать к следующему пассажиру.

9. «Штрафы за мой счет!»

Бесят те, кто садится в салон и объявляет, что опаздывает, и требует или умоляет ехать быстрее, так как у него поезд, самолет, кто-то заболел, или еще что-то. Некоторые так спешат, что даже предлагают оплатить все штрафы.

10. Не такси, а бар

Бесит, когда пассажиры садятся и начинают выпивать в салоне. Приходится объяснять, что с открытыми напитками нельзя, и предлагаешь закрыть либо подождать, пока они допьют на улице. Бывает, поддаешься на уговоры, а потом на повороте или при резкой остановке они в итоге проливают свои напитки. В итоге в машине стойкий запах «пивнушки».

11. Руки-ноги в окно

Бесит, когда у тебя уже открыта форточка или работает кондиционер, а пассажиры начинают, не спрашивая, открывать свои форточки да еще и высовывать в них руки-ноги. Ведь стеклоподъемник может быть сломан: вы окно откроете, а закрыть его обратно — тот еще квест.

12. Секретный багаж

Бесит, что не предупреждают о багаже. Вы не поверите (сарказм), но некоторые водители работают на своих машинах, и у них в багажнике есть личные вещи. Приезжаешь к таким пассажирам на заказ, а у них — сумищи и чемоданы, которые чисто физически не влезут в машину. На этой почве тоже случаются конфликты.

13. «А давайте вот здесь остановимся!»

Бесит, когда уже на месте узнаешь, что клиенту нужно на несколько адресов. Ведь у водителя могут быть предварительные заказы, от которых он уже не может отказаться из-за штрафа или снижения рейтинга.

14. «Расплачусь потом!»

Еще бесит, что при посадке люди объявляют, что у них нет денег, но на конечной точке их ждет брат, сват, мама, папа, или он сам забежит домой и расплатится. Бывает, что привозишь таких, а на улице никого нет. Клиент уходит и не возвращается либо выносит часть суммы, предлагая оставить номер телефона или карты, чтобы он туда позже докинул остаток. 99% не выполняют свои обещания, и это не может не бесить.

15. Наркоманы

Бесят наркоманы. У тех, кто давно таксует, глаз намётан, и они сразу понимают, что это «интересные» пассажиры, поездка с которыми может стать запоминающейся. Как правило, у наркоманов нет денег либо они направляются искать закладки с наркотиками, и можно за потенциальные 150 рублей «уехать» вместе с ними в тюрьму. Или вообще одному, если они при виде полиции засунут наркоту тебе под сиденье.

16. «Вонючки»

Бесит, когда пассажир — со стойким запахом перегара, который потом полсмены не выветривается из салона. А еще бывают клиенты, которые не моются, и от них тоже стоит ужасная вонь. Понять стареньких бабушку или дедушку можно: из-за возраста им сложно залезть в ванну. Но когда молодой человек — в белой рубашке, с галстуком, а от него запах — аж глаза слезятся, — очень хочется высадить его прямо посреди дороги. Потом еще и другие пассажиры косятся и думают, что это от водителя воняет.

Вы тоже работаете с людьми, и они вас злят? А может, вас достали начальники или постоянные проверки? А может, вы сотрудник на автоматизированном производстве, и просто вас бесит, что нет рядом людей? Расскажите, что вам не нравится в вашей работе и как вы с этим примиряетесь. Анонимность гарантируем.

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