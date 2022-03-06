Фестиваль Тульской областной Премьер-лиги КВН
6 марта в ДК «Гипсовый» в Новомосковске состоится фестиваль Тульской областной Премьер-лиги КВН.
Вход на игру совершенно свободный. Так что если вы жители Новомосковска или просто хотите поддержать своих близких и друзей, будем рады вас видеть!
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская/Комсомольская, 23
6 марта 2022, воскресенье
16:00
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
15 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽
9 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽