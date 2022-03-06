6 марта в ДК «Гипсовый» в Новомосковске состоится фестиваль Тульской областной Премьер-лиги КВН.

Вход на игру совершенно свободный. Так что если вы жители Новомосковска или просто хотите поддержать своих близких и друзей, будем рады вас видеть!