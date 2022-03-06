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Фестиваль Тульской областной Премьер-лиги КВН

Фестиваль Тульской областной Премьер-лиги КВН

6 марта в ДК «Гипсовый» в Новомосковске состоится фестиваль Тульской областной Премьер-лиги КВН.

Вход на игру совершенно свободный. Так что если вы жители Новомосковска или просто хотите поддержать своих близких и друзей, будем рады вас видеть!
Где и когда?
Городская площадь, Новомосковск
Новомосковск, ул. Октябрьская/Комсомольская, 23
6 марта 2022, воскресенье
16:00
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Касса
Авантюристы поневоле
Купить билет
8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Меги Гогитидзе
Купить билет
15 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
LUMEN
Купить билет
16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Zivert
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
Ловушка для мужа
Купить билет
9 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
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