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Ловушка для мужа

Ловушка для мужа

9 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Ловушка для мужа». Всеми любимый анекдот: муж возвращается домой... Но нет, в этом спектакле все наоборот. Жена возвращается домой и застает супруга с молодой, привлекательной девушкой...

Этот спектакль — комедия положений, где даже маленькая ложь рождает следующую, более большую и затягивает героя во все большие проблемы. Пытаясь выпутаться из щекотливой ситуации, боясь потерять жену, положение в обществе и репутацию, Лоран (Фёдор Добронравов) представляет молодую красотку, как... свою русскую дочь! Но Лоран не может предугадать, что приняв на себя мнимое отцовство, ему придется встретиться лицом к лицу с настоящей матерью «новоиспеченной дочурки», которая, решив помочь — вступает в игру Лорана, чем только усугубляет и без того сложный зигзаг событий. Поверит ли обманутая супруга в столь пикантную ложь, сможет ли её принять и чем в итоге разрешиться история, зритель сможет разгадать, придя на спектакль.
 
Комедия в исполнении Федора Добронравова (любвеобильный Лоран), Елены Сафоновой (в роли добропорядочной супруги), Татьяны Васильевой (примерившей на себя роль экстравагантной русской матери) – подарит великолепные впечатления и незабываемый вечер каждому пришедшему на спектакль!

Режиссер — Нина Чусова.
В ролях: Федор Добронравов, Татьяна Васильева, Елена Сафонова, Филипп Васильев, Мария Болонкина \ Елена Синилова.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
9 марта 2022, среда
19:00
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Касса
Гран-КуражЪ
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3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
ЭлектропартиZаны
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8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
ATL
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13 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1400 ₽
NEVERLOVE
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20 марта, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Сергей Любавин
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26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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