9 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Ловушка для мужа». Всеми любимый анекдот: муж возвращается домой... Но нет, в этом спектакле все наоборот. Жена возвращается домой и застает супруга с молодой, привлекательной девушкой...

Этот спектакль — комедия положений, где даже маленькая ложь рождает следующую, более большую и затягивает героя во все большие проблемы. Пытаясь выпутаться из щекотливой ситуации, боясь потерять жену, положение в обществе и репутацию, Лоран (Фёдор Добронравов) представляет молодую красотку, как... свою русскую дочь! Но Лоран не может предугадать, что приняв на себя мнимое отцовство, ему придется встретиться лицом к лицу с настоящей матерью «новоиспеченной дочурки», которая, решив помочь — вступает в игру Лорана, чем только усугубляет и без того сложный зигзаг событий. Поверит ли обманутая супруга в столь пикантную ложь, сможет ли её принять и чем в итоге разрешиться история, зритель сможет разгадать, придя на спектакль.

Комедия в исполнении Федора Добронравова (любвеобильный Лоран), Елены Сафоновой (в роли добропорядочной супруги), Татьяны Васильевой (примерившей на себя роль экстравагантной русской матери) – подарит великолепные впечатления и незабываемый вечер каждому пришедшему на спектакль!



Режиссер — Нина Чусова.

В ролях: Федор Добронравов, Татьяна Васильева, Елена Сафонова, Филипп Васильев, Мария Болонкина \ Елена Синилова.