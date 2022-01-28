7 марта в Concert Hall с презентацией альбома «Охотник» выступит группа «Крематорий».

На исходе четвёртого десятка лет своей триумфальной карьеры культовые московские рокеры с огненным именем имеют честь представить всем своим друзьям и ценителям творчества новый диск и концертное шоу. Альбом 2021 года, получивший название «Охотник», выпущенный совместно с Warner Music Russia – закономерный итог развития крематорской идеи в XXI веке. Музыкальная экскурсия по рок-классике прошлого и настоящего, от диксиленда и биг-бита до пост-рока и ню-металла.

Фирменные крематорские мелодии, оптимистические трагедии и нерушимое мистико-сексуальное чувство юмора будут сопровождать вас в волшебном таинственном путешествии по новой главе Книги Живых и Мёртвых.

Вечно молодая и горячая во всех отношениях легенда русского рока ждёт вас на огонёк – чтобы стало светлей хотя бы на миг! Пока есть ещё время для танцев и веселья – приходите и зажгите этот вечер вместе с русскими мастерами рок-н-рольного огня, согревающего сердца и очищающего души.

Дороги, все до одной, приводят сюда! "Крематорий" ждёт – труба зовёт!