В Суворове продолжаются следственные действия по уголовному делу о расправе над местной семьёй.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

По данным СУ СК России по Тульской области, в ночь с 24 на 25 мая мужчина и женщина пришли к своим знакомым в пос. Ханино, чтобы переночевать. 35-летний гость решил ограбить хозяев жилища. Он нанёс деревянным бруском множество ударов 54-летней женщине, её 46-летней сестре и двум их десятилетним внучкам.

После того, как потерпевшие потеряли сознание, мужчина вместе со своей сожительницей похитили ювелирные украшения и скрылись. Хозяйка дома скончалась на месте происшествия, её сестра и девочки были госпитализированы в тяжелом состоянии. К сожалению, несмотря на оказанную помощь, одна из школьниц скончалась в больнице.

Проводится комплекс следственных действий. В ближайшее время злоумышленникам будет предъявлено обвинение. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.