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[AMATORY] 20 ALL STARS, «ПНЕВМОСЛОН» и зимний фестиваль на Куликовом поле: выходные 4-6 февраля

[AMATORY] 20 ALL STARS, «ПНЕВМОСЛОН» и зимний фестиваль на Куликовом поле: выходные 4-6 февраля

А еще «Зимний бал» в Богородицком дворце, Психологический клуб в «Типографии», концерт анархо-балагана «Операция Пластилин» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

[AMATORY] 20 ALL STARS

Когда: 4 февраля, пятница, 19.00.

Где: Сoncert Hall.
Стоимость: от 1500 руб.

[AMATORY] 20 ALL STARS

4 февраля в Concert Hall выступит юбилейный состав [AMATORY] All Stars.

 

ПНЕВМОСЛОН

Когда: 5 февраля, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1500 руб.

ПНЕВМОСЛОН

5 февраля в Concert Hall с презентацией альбома «Запутай след» выступит группа «ПНЕВМОСЛОН».

Остросоциальные, честные и местами грязные тексты хайпкор-провокаторов «ПНЕВМОСЛОН» с их эпатирующими образами не могут оставить равнодушными никого.
 

Операция Пластилин

Когда: 5 февраля, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 1100 руб.

Операция Пластилин

5 февраля на сцене клуба Backstage с долгожданным концертом выступит тамбовский анархо-балаган «Операция Пластилин».

 

Зимний бал

Когда: 5 февраля, суббота, 16.00.

Где: Богородицкий дворец-музей.

Зимний бал

5 февраля в Овальном зале Богородицкого дворца-музея состоится «Зимний бал». Он посвящается двухсотлетней усадебной истории приемов с танцами долгими зимними вечерами.

 

Психологический клуб: Злость — что это за чувство и что за ним стоит?

Когда: 4 февраля, пятница, 18.30.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.

Психологический клуб: Злость - что это за чувство и что за ним стоит?

4 февраля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

В этот раз поговорим о чувстве «злость». Спикер Кира Вишина расскажет и разберет:

  • что злость из себя представляет;
  • что вызывает гнев;
  • зачем вообще злиться;
  • как можно злость выразить и при этом не разрушить свои отношения и себя;
  • как можно реагировать на выражение злости со стороны других людей (в том числе и детей);
  • убеждения, связанные со злостью.
 

Зимние забавы на Конном дворе

Когда: 5 февраля, суббота, 11.00.

Где: Куликово поле.

Зимние забавы на Конном дворе

5 февраля «Куликово поле» приглашает на новый фестиваль «Зимние забавы на Конном дворе». Это встреча с самыми верными помощниками человека в декорациях заснеженной тульской лесостепи. Кони, собаки и все-все-все, кто любит общение с братьями нашими меньшими, соберутся 5 февраля в селе Монастырщино.

Катание на санях и парад зимних транспортных средств, исторические интерактивные площадки, разнообразные мастер-классы и угощение ждут участников.
 

Чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству

Когда: 5-6 февраля, суббота-воскресенье, 12.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

Чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству

5 и 6 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству.

 

Стеклянный зверинец

Когда: 5 февраля, суббота, 19.00.

Где: Театр «Эрмитаж».

Стеклянный зверинец

5 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» драма в 2 действиях «Стеклянный зверинец» по пьесе Т. Уильямса.

Спектакль представляет явление психологического симбиоза: все три члена семьи неразрывно связаны друг с другом, и из этого порочного круга никому из них вырваться невозможно. Или возможно?
 

ХАРД'И

Когда: 5 февраля, суббота, 20.00.

Где: Рок-клуб «М2».
Стоимость: от 500 руб.

«ХАРД'И»

5 февраля в тульском клубе «М2» с убойной программой выступит московская рок-группа «ХАРД'И».

 

Москва-Петушки

Когда: 5 февраля, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва-Петушки

5 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое — почти все — изменилось… да ничего не изменилось, и буквально вчера человек… а он человек вообще, если разговаривает с ангелами… так вот, он сел в электричку и отправился в рай… ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки… На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
 
 
 
а что в кино?

Падение Луны

С 3 февраля готовьтесь испытать бурю эмоций от просмотра новой картины от заслуженного мастера фильмов-катастроф Роланда Эммериха. Смогут ли жители Земли предотвратить катастрофу и узнать, что скрывается на темной стороне нашего спутника?
 

The Beatles: Get Back — Концерт на крыше

С 11 февраля документальный фильм Питера Джексона можно будет увидеть только на экране IMAX. В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be 1970 года. Известно также, что в фильме Джексона появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 10:03 0
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