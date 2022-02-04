[AMATORY] 20 ALL STARS, «ПНЕВМОСЛОН» и зимний фестиваль на Куликовом поле: выходные 4-6 февраля
А еще «Зимний бал» в Богородицком дворце, Психологический клуб в «Типографии», концерт анархо-балагана «Операция Пластилин» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
[AMATORY] 20 ALL STARS
Где: Сoncert Hall.
Стоимость: от 1500 руб.
4 февраля в Concert Hall выступит юбилейный состав [AMATORY] All Stars.
ПНЕВМОСЛОН
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1500 руб.
Остросоциальные, честные и местами грязные тексты хайпкор-провокаторов «ПНЕВМОСЛОН» с их эпатирующими образами не могут оставить равнодушными никого.
Операция Пластилин
Где: Backstage.
Стоимость: 1100 руб.
5 февраля на сцене клуба Backstage с долгожданным концертом выступит тамбовский анархо-балаган «Операция Пластилин».
Зимний бал
Где: Богородицкий дворец-музей.
5 февраля в Овальном зале Богородицкого дворца-музея состоится «Зимний бал». Он посвящается двухсотлетней усадебной истории приемов с танцами долгими зимними вечерами.
Психологический клуб: Злость — что это за чувство и что за ним стоит?
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
4 февраля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
В этот раз поговорим о чувстве «злость». Спикер Кира Вишина расскажет и разберет:
- что злость из себя представляет;
- что вызывает гнев;
- зачем вообще злиться;
- как можно злость выразить и при этом не разрушить свои отношения и себя;
- как можно реагировать на выражение злости со стороны других людей (в том числе и детей);
- убеждения, связанные со злостью.
Зимние забавы на Конном дворе
Где: Куликово поле.
Катание на санях и парад зимних транспортных средств, исторические интерактивные площадки, разнообразные мастер-классы и угощение ждут участников.
Чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
5 и 6 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству.
Стеклянный зверинец
Где: Театр «Эрмитаж».
5 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» драма в 2 действиях «Стеклянный зверинец» по пьесе Т. Уильямса.
ХАРД'И
Где: Рок-клуб «М2».
Стоимость: от 500 руб.
5 февраля в тульском клубе «М2» с убойной программой выступит московская рок-группа «ХАРД'И».
Москва-Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
Падение Луны
The Beatles: Get Back — Концерт на крыше
С 11 февраля документальный фильм Питера Джексона можно будет увидеть только на экране IMAX. В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be 1970 года. Известно также, что в фильме Джексона появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.
Хороших выходных!