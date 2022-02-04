[AMATORY] 20 ALL STARS, «ПНЕВМОСЛОН» и зимний фестиваль на Куликовом поле: выходные 4-6 февраля

Когда: 5 февраля, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

5 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое — почти все — изменилось… да ничего не изменилось, и буквально вчера человек… а он человек вообще, если разговаривает с ангелами… так вот, он сел в электричку и отправился в рай… ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки… На самом деле в этой истории нет никакой определенности.