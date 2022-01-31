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Психологический клуб: Злость - что это за чувство и что за ним стоит?

Психологический клуб: Злость - что это за чувство и что за ним стоит?

4 февраля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

В этот раз поговорим о чувстве — злость. Спикер Кира Вишина расскажет и разберет:

  • что злость из себя представляет;
  • что вызывает гнев;
  • зачем вообще злиться;
  • как можно злость выразить и при этом не разрушить свои отношения и себя;
  • как можно реагировать на выражение злости со стороны других людей ( в том числе и детей);
  • убеждения, связанные со злостью.
 
А так же поговорим, как изменить свое привычное реагирование, о котором потом жалеешь, на то, которое будет для вас приемлемым. 

Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 февраля 2022, пятница
18:30
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Касса
The Hatters
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1 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ATL
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13 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Театр Юрия Куклачева
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19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии
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20 февраля, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Стас Пьеха
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13 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2900 ₽
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