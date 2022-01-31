Психологический клуб: Злость - что это за чувство и что за ним стоит?

4 февраля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

В этот раз поговорим о чувстве — злость. Спикер Кира Вишина расскажет и разберет:

А так же поговорим, как изменить свое привычное реагирование, о котором потом жалеешь, на то, которое будет для вас приемлемым.400 руб.