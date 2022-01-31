Психологический клуб: Злость - что это за чувство и что за ним стоит?
4 февраля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
В этот раз поговорим о чувстве — злость. Спикер Кира Вишина расскажет и разберет:
- что злость из себя представляет;
- что вызывает гнев;
- зачем вообще злиться;
- как можно злость выразить и при этом не разрушить свои отношения и себя;
- как можно реагировать на выражение злости со стороны других людей ( в том числе и детей);
- убеждения, связанные со злостью.
А так же поговорим, как изменить свое привычное реагирование, о котором потом жалеешь, на то, которое будет для вас приемлемым.
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 февраля 2022, пятница
18:30
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
20 февраля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
13 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1600-2900 ₽