Цифровая зависимость у детей: Почитать Толстого или посидеть в телефоне?

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Гаджеты стали нашими помощниками и постоянными спутниками. Но иногда они способны нанести вред, особенно когда дело касается ребенка или подростка.

На тему цифровой зависимости Myslo пообщался с Сергеем Серовым из центра программирования и робототехники для детей iKids в Туле.

— Актуальна ли проблема цифровой зависимости у детей и подростков?

— Очень. Часто родители приводят детей на пробное занятие; начинаем с ними говорить, рассказывать, чему научится ребенок, какие крутые штуки будет делать, а они обрывают: «Это все, конечно, интересно, но нам бы хотелось, чтобы он за компьютером меньше сидел или если сидел, то с пользой!». Таких примеров много среди разных возрастов.

— Что советуете в таких случаях?

— От советов стараюсь воздерживаться, если меня не просят. Воспитание детей — вопрос деликатный, вмешиваться в него неправильно. Но если мне задают конкретные вопросы, с удовольствием поделюсь мнением.

— Нужно ли покупать детям смартфоны или лучше ограничиться кнопочным телефоном без доступа в интернет?

— Покупать или нет — это вопрос достатка в том числе. Если его вынести за скобки, то я бы сделал выбор в пользу смартфона. Да, решение с кнопочным телефоном кажется безупречным: ребенок на связи, в сеть выйти не может, да и играть на нем тоже будет неинтересно. Но это плюсы только на первый взгляд.

С кнопочным телефоном мы избавляемся от одной проблемы, но получаем другую: ребенку, особенно в подростковом возрасте, важна социализация. Если все друзья на перемене играют в игру, обсуждают что-то из соцсетей, то он выпадет из тусовки, может стать «белой вороной» и подвергнуться буллингу.

Кроме того, взаимодействуя со смартфоном, пытливый ум ребенка быстро сможет освоить его и разобраться во многих функциях, что тоже полезно.

При этом пускать на самотек увлечение гаджетами нельзя, иначе все закончится серьезной цифровой зависимостью.

— Почему дети так быстро становятся зависимыми от гаджетов?

— Легкий контент, яркие, сменяющие друг друга картинки и образы — все это очень привлекает детей. Но основную ошибку совершают родители.

Когда ребенок перевозбужден или наоборот грустит и скучает, родители часто дают им поиграть в телефоне или посмотреть YouTube. Лишь бы дети не отвлекали от важных дел. Это порочный путь: у ребенка может выработаться неправильная связь. Устал, плохое настроение? Залипни в гаджетах — и все пройдет!

— Как понять, что у ребёнка уже зависимость? На что стоит обратить внимание?

— Первый сигнал — постоянное влечение к смартфону, когда все свободное время посвящается телефону. Когда гаджет становится не средством для поиска информации или связи, а используется только для развлечения и бесполезного времяпрепровождения.

Второй сигнал — трудности в ограничении себя. Нормально, когда дети после игры в гаджеты через некоторое время устают и сменяют деятельность. При цифровой зависимости теряется контроль над количеством времени, проведенном в интернете или за видеоиграми.

— Надо ли ограничивать время за компьютером или ТВ?

— Безусловно. Ребенку тяжело самому себя ограничивать и контролировать, на помощь должны прийти родители. Однако полный запрет — тоже не выход. Это может спровоцировать эффект запретного плода. Тогда, достигнув возраста, когда родительское влияние ослабнет, ребенок может уйти в этот омут с головой.

Плюс, давайте не будем себя обманывать, если ребенок захочет получить доступ к какому-то контенту, он его получит. Пусть не дома, но в школе или во дворе, где он же будет не под вашим контролем. Поэтому нужно не полностью отлучать от сети, а учить справляться с потоком информации и развивать внутреннюю дисциплину.

— Если родитель понимает, что проблема есть. Какой первый шаг ему сделать в борьбе с зависимостью?

— Сделать так, чтобы ребенок понимал: гаджет, который лежит у него в кармане, нужен для того, чтобы позвонить, почитать, посмотреть расписание транспорта или карту. Рассказывать об этом должны все: родители, педагоги и всё ближайшее окружение.

Нужно понимать, что альтернатива гаджетам должна быть правильная. Родители часто говорят: «Чем в дурацкие игры играть, лучше бы пошел Толстого почитал!». В этой фразе кроется сразу две классические ошибки. Во-первых, ребенок чувствует себя неполноценным, потому что его увлечения назвали дурацкими. Во-вторых, перспектива читать Толстого, скорее всего, менее интересна, чем игры или мультфильмы. Кроме негатива, предложение отложить телефон ничего не вызовет.

Альтернатива должна быть интересной ребенку. Выбрать такую поможет ваша наблюдательность. Гиперактивным детям подойдет спорт, любителям видеоигр — предложение сделать свою (поверьте, у каждого юного геймера есть мечта и идеи, как улучшить текущую игру или создать собственную, ни на что не похожую).

Если ребенок смотрит YouTube, предложите ему развиваться в направлении видеоблогинга. В этом много плюсов: он научится правильно говорить, формулировать мысли, не будет бояться работать на камеру, освоит программы фото- и видеомонтажа.

Все эти навыки обязательно пригодятся в будущем, и самое главное — гаджеты перестанут ассоциироваться только с игрушками, а станут полезными инструментами в хобби.

— То есть детям надо показать другую функцию гаджетов? Образовательную?

— Да. И сейчас для этого есть все условия. Есть много образовательных платформ для детей разного возраста. Начиная с 5 лет, дети могут уже сами создавать различные игры, учиться пиксельной графике и алгоритмике. Платформы разработаны ведущими IT-компаниями, их сложность возрастает с возрастом ребенка. Если в 5 лет это визуальное программирование, то в 10 — уже написание скриптов на популярных языках программирования, а в 12−13 лет — работа в профессиональной среде разработки.

— Что, по вашему мнению, должно измениться в поведении родителя, чтобы помочь ребенку справиться с зависимостью?

— Главная роль любого родителя — быть хорошим примером. Если родители сами много времени проводят за просмотром ленты инстаграма или тиктока, то странно будет от детей требовать другого. Борьба с цифровой зависимостью — долгий путь, который потребует большой работы и со стороны ребенка, и со стороны родителя, а «волшебной пилюли», конечно же, нет.