[AMATORY] 20 ALL STARS

4 февраля в Concert Hall выступит юбилейный состав [AMATORY] All Stars. В апреле 2021 исполнилось 20 лет культовым [AMATORY]. По этому поводу [DENVER], [EEL], [HELLDIMM], [RAEV], [STEWART], [ALEX], [IGOR], [JAY] и [LEXUS] впервые за много лет собрались вместе на одной сцене.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт [AMATORY] All Stars перенесен на 4 февраля.

Празднование юбилея выдалось триумфальным — оба весенних концерта в столице прошли под вывеской SOLD OUT, а зрители съезжались не только со всех регионов страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья.

Тем не менее, многие так и не смогли попасть на шоу — в летнее межсезонье подарком для них стал выпуск концертного видео-альбома, снятого на одном из аншлаговых концертов в Москве.

Уже в октябре юбилейный состав [AMATORY] All Stars соберётся вновь! Осенью отметит 15-летний юбилей легендарный альбом «Книга Мёртвых», который в этот вечер будет исполнен полностью от начала до конца. Разумеется, лучшие хиты всех лет так же окажутся в сет-листе.

[AMA20RY]. See you!