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[AMATORY] 20 ALL STARS

[AMATORY] 20 ALL STARS

4 февраля в Concert Hall выступит юбилейный состав [AMATORY] All Stars. В апреле 2021 исполнилось 20 лет культовым [AMATORY]. По этому поводу [DENVER], [EEL], [HELLDIMM], [RAEV], [STEWART], [ALEX], [IGOR], [JAY] и [LEXUS] впервые за много лет собрались вместе на одной сцене.

 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт [AMATORY] All Stars перенесен на 4 февраля.

 

Празднование юбилея выдалось триумфальным — оба весенних концерта в столице прошли под вывеской SOLD OUT, а зрители съезжались не только со всех регионов страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья.

Тем не менее, многие так и не смогли попасть на шоу — в летнее межсезонье подарком для них стал выпуск концертного видео-альбома, снятого на одном из аншлаговых концертов в Москве.
 
Уже в октябре юбилейный состав [AMATORY] All Stars соберётся вновь! Осенью отметит 15-летний юбилей легендарный альбом «Книга Мёртвых», который в этот вечер будет исполнен полностью от начала до конца. Разумеется, лучшие хиты всех лет так же окажутся в сет-листе.
 
[AMA20RY]. See you!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
4 февраля 2022, пятница
19:00
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Касса
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
Купить билет
12 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
The Hatters
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1 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ATL
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Александр Серов
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18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Лабов'SKY JAM
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5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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