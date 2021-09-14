ПНЕВМОСЛОН
5 февраля в Concert Hall с презентацией альбома «Запутай след» выступит группа «ПНЕВМОСЛОН». Запутать след так, чтобы осенняя хандра не смогла догнать, лучше всего на концерте хайпкор-команды «ПНЕВМОСЛОН»!
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы «ПНЕВМОСЛОН» перенесен на 5 февраля.
5 февраля они привезут в Тулу свой новый альбом «Запутай след» и заряд фирменного драйва.
Презентация обещает быть громкой, в программу войдут не только свежие треки, но и все основные хиты группы: «Пошло всё в ж*пу, сяду на коня», «Серега» и «Адовый адок» обязательно прозвучат в этот вечер. Осенние концерты «ПНЕВМОСЛОНА» – это отличная возможность зарядиться крышесносной энергетикой, которой хватит надолго!
Остросоциальные, честные и местами грязные тексты хайпкор-провокаторов «ПНЕВМОСЛОН» с их эпатирующими образами не могут оставить равнодушными никого. Народное признание они заслужили без продюсеров и лейблов, за счет близости к своей аудитории, актуальных тем и искренности в подаче. Благодаря активной поддержке слушателей, проект два года подряд завоевывает премию «Чартова Дюжина».
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
5 февраля 2022, суббота
19:00
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽