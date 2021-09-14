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ПНЕВМОСЛОН

ПНЕВМОСЛОН

5 февраля в Concert Hall с презентацией альбома «Запутай след» выступит группа «ПНЕВМОСЛОН». Запутать след так, чтобы осенняя хандра не смогла догнать, лучше всего на концерте хайпкор-команды «ПНЕВМОСЛОН»!

 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы «ПНЕВМОСЛОН» перенесен на 5 февраля.

 

5 февраля они привезут в Тулу свой новый альбом «Запутай след» и заряд фирменного драйва.

Презентация обещает быть громкой, в программу войдут не только свежие треки, но и все основные хиты группы: «Пошло всё в ж*пу, сяду на коня», «Серега» и «Адовый адок» обязательно прозвучат в этот вечер. Осенние концерты «ПНЕВМОСЛОНА» – это отличная возможность зарядиться крышесносной энергетикой, которой хватит надолго!
 
Остросоциальные, честные и местами грязные тексты хайпкор-провокаторов «ПНЕВМОСЛОН» с их эпатирующими образами не могут оставить равнодушными никого. Народное признание они заслужили без продюсеров и лейблов, за счет близости к своей аудитории, актуальных тем и искренности в подаче. Благодаря активной поддержке слушателей, проект два года подряд завоевывает премию «Чартова Дюжина».
 
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
5 февраля 2022, суббота
19:00
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Касса
Гран-КуражЪ
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3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Рок-Хиты. Симфонический оркестр и солисты оперных театров Санкт-Петербурга
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15 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
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