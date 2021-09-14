5 февраля в Concert Hall с презентацией альбома «Запутай след» выступит группа «ПНЕВМОСЛОН». Запутать след так, чтобы осенняя хандра не смогла догнать, лучше всего на концерте хайпкор-команды «ПНЕВМОСЛОН»!

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы «ПНЕВМОСЛОН» перенесен на 5 февраля.

5 февраля они привезут в Тулу свой новый альбом «Запутай след» и заряд фирменного драйва.

Презентация обещает быть громкой, в программу войдут не только свежие треки, но и все основные хиты группы: «Пошло всё в ж*пу, сяду на коня», «Серега» и «Адовый адок» обязательно прозвучат в этот вечер. Осенние концерты «ПНЕВМОСЛОНА» – это отличная возможность зарядиться крышесносной энергетикой, которой хватит надолго!

Остросоциальные, честные и местами грязные тексты хайпкор-провокаторов «ПНЕВМОСЛОН» с их эпатирующими образами не могут оставить равнодушными никого. Народное признание они заслужили без продюсеров и лейблов, за счет близости к своей аудитории, актуальных тем и искренности в подаче. Благодаря активной поддержке слушателей, проект два года подряд завоевывает премию «Чартова Дюжина».