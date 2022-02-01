Москва-Петушки
5 и 23 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
5 февраля 2022, суббота
18:30
23 февраля 2022, среда
18:30
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
19 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
7 марта, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽