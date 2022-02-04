Чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству
5 и 6 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству.
В чемпионате примут участие мужчины и женщины (старше 18 лет), а также юниоры (18-20 лет), в первенстве региона за медали поборются юноши в трех возрастных категориях (12-13, 14-15 и 16-17 лет).
По итогам турниров будет сформирована региональная сборная, которая в марте отправится на чемпионат и первенство ЦФО.
Министерство спорта напоминает, что согласно действующим мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции посещение мероприятия в качестве зрителя возможно только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего.
Для проверки QR-кода на входе в «Тула-Арену» необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.
Где и когда?
5 февраля 2022, суббота
12:00
6 февраля 2022, воскресенье
12:00
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽