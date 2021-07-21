Операция Пластилин
5 февраля на сцене клуба Backstage с долгожданным концертом выступит тамбовский анархо-балаган «Операция Пластилин».
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы «Операция Пластилин» перенесен на 5 февраля.
Группа была образована в 2000 году и играла музыку в стиле панк-рок 90х. В 2010 году состав группы обновился и стиль музыки стал ближе к современному гитарному панк-року.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
5 февраля 2022, суббота
19:00
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽