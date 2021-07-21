5 февраля на сцене клуба Backstage с долгожданным концертом выступит тамбовский анархо-балаган «Операция Пластилин».

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы «Операция Пластилин» перенесен на 5 февраля.



Группа была образована в 2000 году и играла музыку в стиле панк-рок 90х. В 2010 году состав группы обновился и стиль музыки стал ближе к современному гитарному панк-року.



