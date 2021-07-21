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Операция Пластилин

Операция Пластилин

5 февраля на сцене клуба Backstage с долгожданным концертом выступит тамбовский анархо-балаган «Операция Пластилин».

 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы «Операция Пластилин» перенесен на 5 февраля.


Группа была образована в 2000 году и играла музыку в стиле панк-рок 90х. В 2010 году состав группы обновился и стиль музыки стал ближе к современному гитарному панк-року.

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
5 февраля 2022, суббота
19:00
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Касса
Гран-КуражЪ
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3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
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15 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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19 февраля, суббота 17:00
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 ₽  Билеты: 500-600 ₽
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