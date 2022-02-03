5 февраля в Овальном зале Богородицкого дворца-музея состоится «Зимний бал». Он посвящается двухсотлетней усадебной истории приемов с танцами долгими зимними вечерами.

Гостям предложат разучить несколько исторических танцев — полонез, вальс и контрданс.