Зимний бал
5 февраля в Овальном зале Богородицкого дворца-музея состоится «Зимний бал». Он посвящается двухсотлетней усадебной истории приемов с танцами долгими зимними вечерами.
Гостям предложат разучить несколько исторических танцев — полонез, вальс и контрданс.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
5 февраля 2022, суббота
16:00
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽