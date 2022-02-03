Где поесть бургеры в Туле

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Myslo попробовал бургеры в пяти популярных тульских заведениях:

Во всех точках мы заказывали более-менее классические бургеры с говяжьей котлетой в средней для этого места ценовой категории. Для объективной оценки времени подачи добавим, что закупку мы делали около 12.00−13.00. Вечером время подачи может быть больше.

Сеть бургерных «Жадина Говядина» известна многим жителям Тульской области. Заведение не претендует на звание шикарного ресторана, многие точки сети — палатки с бургерами на вынос. В тульском заведении на ул. Михеева, 15 можно перекусить внутри, здесь работает система самообслуживания. Заказ нужно оплатить сразу и забрать на стойке самому. Пообедать здесь можно, но для свидания и встречи с друзьями место вряд ли подойдет.

Цены тут демократичные. Если не брать в расчет фирменный бургер с двойной котлетой или с тремя видами мяса за 399 рублей, съесть бургер здесь можно за 180−280 рублей.

Мы выбрали бюджетный бургер «Сытый папа», классический с говяжьей котлетой — то, что нам было нужно для сравнения.

Вот что нам подали:

Цена: 259 руб.

Вес: 303 г.

Время ожидания: 8 минут.

В упаковке на самовывоз нам дали крафтовый пакет, бургер без коробки и перчатки.

Бургер явно лучше, чем в известных точках фастфуда. Но на премиальный не тянет. Булочка по вкусу напоминает обычный батон, мяса много, а вот овощи и соус редакцию не впечатлили. Немного пресноват. Некоторые респонденты почувствовали слабый посторонний привкус.

В целом бургер неплохой, но вкус неяркий. Впрочем, в таком ценовом сегменте вполне приемлемый вариант для перекуса.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

Бургерная #FARШ находится в популярном в Туле пространстве «Гастропорт». Сразу хочется отметить интерьер. Здесь приятно, особенно если заглянуть в солнечный денек. Уютные стулья, стильные диванчики и отличный вид из окна на центр Тулы.

Бургерная работает по принципу самообслуживания. Оплачиваете на кассе, получаете устройство, которое подает звуковой сигнал, когда блюдо готово. Удобно.

Бюджетной бургерную #FARШ не назовешь. Ценник внушительный — от 360 до 660 рублей за бургер. Оно и понятно: сеть принадлежит известному ресторатору Аркадию Новикову, а там — имя, репутация и все к этому прилагающееся.

Мы выбрали чизбургер. В составе: картофельная булочка, соленые огурцы, томат, салат латук, сыр чеддер, говяжья котлета, коктейльный и сырный соусы.

Бургер подали с маринованными огурчиками:

Цена: 395 руб.

Вес: 291 г.

Время ожидания: 18 минут.

Упаковка для самовывоза выглядит стильно. Маринованные огурчики нам положили с собой.

Сам бургер был большим, но основная масса «впечатлений» пришлась на безвкусную булку. В котлете попался хрящик, а соус был недостаточно ярким. Вкус мяса и овощей затерялся в булочке. Сочности бургеру также не хватило. К сожалению, #FARШ не оказался в фаворитах ни у одного сотрудника редакции.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Ресторан Salden's Porterhouse находится в самом модном месте Тулы — городском пространстве «Искра». Это самый «ресторанный» вариант из нашего обзора, а места на вечера и выходные занимать здесь стоит заранее.

Интерьер стильный и обслуживание на уровне. Вежливые официанты, быстрая подача.

Ценник тоже немаленький. Бургеров дешевле 500 рублей в меню просто нет. Мы выбрали фирменный Salden's. В составе: мраморная говядина, сыр чеддер, салатные листья, томаты, маринованные огурцы, чесночный и BBQ соус. Подается на черной булочке.

Цена: 500 руб.

Вес: 310 г.

Время ожидания: 6 минут.

Во-первых, это красиво. Подача оказалось самой приятной среди всех точек в обзоре. Хороший бонус — картошка фри и соус. Порция действительно большая, а хрупкой девушке с ней вообще не справиться!

Еще один плюс — перчатки и жевательная резинка. Мелочь, а приятно.

Вот так выглядит бургер на самовывоз:

Теперь о вкусе. Бургер вкусный! В блюде в меру всех ингредиентов, он очень вкусно пахнет и выглядит круто. Сочный, мясо с гриль-ароматом, овощей и сыра много, и у них яркий вкус. При заказе официант спросил, какую прожарку нужно, и да — это был настоящий medium!

Булочка вкусная, не похожа на батон и не перебивает вкус мяса, соуса и овощей. Хотелось бы не писать хвалебных отзывов, но это и правда оказалось очень хорошо.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Ресторан «Стейк & Бургер» находится в ТЦ «Куклы». Выглядит симпатично и стильно для бургерной. Если бы за окном не было сугробов, из панорамных окон открылся бы вид на ул. Советскую.

Сразу оговоримся: в бургерной пахло подгоревшим мясом. Это было не слишком приятно, но, возможно, нам просто не повезло.

Бургеры здесь вполне бюджетные — от 225 до 375 руб. Мы выбрали бургер «Чемпион». В составе: котлета из мраморной говядины, бекон, маринованные огурцы, томаты, салат айсберг, свежий лук и сыр, соус гриль.

Так это выглядит на картинке:

А так в реальности:

Цена: 250 руб.

Вес: 368 г.

Время ожидания: 14 минут.

Это единственный бургер, который чуть было не развалился. Упаковка для самовывоза стильная, а еще нам заботливо положили жевательную резинку, влажные салфетки и зубочистки.

Котлета в бургере показалась немного пресной. Она похожа на котлету бургера из #FARШа. Овощей много, но они немного безвкусные, соуса много.

Булка похожа на батон, это видно и на фото. Бутерброд быстро потерял форму, выглядел неаппетитно и в целом не вызвал гастрономических восторгов.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.



Фото из архива Myslo.

Уютное и необычное место. «Советская» плитка на полу, деревянная мебель и счет в жестяных кружках. Здесь можно посидеть с друзьями и пообедать. Стильно и приятно.

Цены средние — 350−400 рублей, и один бургер за 500 рублей. Мы выбрали фирменный «Карл бургер» за 380 рублей. Правда, оказалось, что мы попали в обеденную скидку в 20% и получили блюдо за 304 рубля.

В составе — говяжья котлета, бекон, соленый огурец, сыр Моцарелла, листья салата, луковый джем, соус барбекю и чесночный.

Цена: 380/304 руб.

Вес: 316 г.

Время ожидания: 20 минут.

Подали бургер со свежим огурчиком. С собой упаковали без особого шика: картонная коробка и крафтовый пакет — в общем, неплохо.

Булочка для бургера была разрезана криво, поэтому при транспортировке тонкий край слегка раскрошился. На вкусе это никак не отразилось.

Единогласно решено, что булочка у бургера из «Карл Маркса» самая вкусная из всех представленных. Котлета сочная, соус пряный и в меру соленый.

Отлично сбалансировал вкус луковый джем. Этот бургер многие назвали самым вкусным из всех представленных. Он отличается от других, пикантный и яркий. Хотелось бы поставить бургеру максимальный балл, но мы немного снизили оценку из-за внешнего вида.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Самый большой бургер — «Стейк & Бургер» (368 г).

Самый маленький бургер— FARШ (291 г).

Самый дорогой бургер— Salden's (500 руб.).

Самый дешевый бургер— «Стейк & Бургер» (250 руб.).

Самое маленькое время ожидания — Salden's (6 минут).

Самый вкусный, по мнению редакции — Salden's и «Карл Маркс».