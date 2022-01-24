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Стеклянный зверинец

Стеклянный зверинец

5 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» драма в 2-х действиях «Стеклянный зверинец» по пьесе Т. Уильямса.

В центре повествования семья Уингфилдов: мать Аманда, дочь Лаура и старший сын Том. У матери тотальный контроль над её взрослыми детьми – она указывает, как и сколько по времени нужно прожёвывать пищу, как и куда ходить, о чём мечтать. Том противится такому воспитанию. Дочь Лаура
не имеет смелости и жизненных сил бороться с матерью, она жалеет ее.
Спектакль  «Стеклянный зверинец» представляет явление психологического симбиоза: все три члена семьи неразрывно связаны друг с другом, и из этого порочного круга никому из них вырваться невозможно. Или возможно?
 
Все трое подобны стеклянным зверушкам - сталкиваясь друг с другом, разбиваются вдребезги…
 
Продолжительность: 2 ч. Антракт.
Стоимость билетов: 300-450 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
5 февраля 2022, суббота
19:00
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