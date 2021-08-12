День физкультурника, марафон «Щит и Меч» и первый Party Market: выходные в Туле 13-15 августа

14 августа в 14.00 и 16.00 Музей купеческого быта приглашает на квест по купеческим традициям. В этом году выбран камерный формат для проведения традиционного летнего праздника — Епифанской ярмарки.

В усадьбе купца Байбакова, где разместилась этнографическая экспозиция музея-заповедника «Куликово поле», участников ждут конкурсы и викторины, бойкий торг и выгодные покупки, беспроигрышная лотерея и другие сюрпризы.