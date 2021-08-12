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День физкультурника, марафон «Щит и Меч» и первый Party Market: выходные в Туле 13-15 августа

День физкультурника, марафон «Щит и Меч» и первый Party Market: выходные в Туле 13-15 августа

А еще вечер русской сцены в «Типографии», специальный показ культовой французской драмы 90-х, праздник самовара и многое другое — в нашем обзоре выходных.

День физкультурника

Когда: 14 августа, суббота, 10.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

День физкультурника

14 августа на Центральном стадионе «Арсенал» пройдет День физкультурника.

Гостей ждут соревнования:
 
  • всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»;
  • турнир по мини-футболу и летнему хоккею;
  • соревнования по тяжелой атлетике, самбо, греко-римской борьбе;
  • заезд на беговелах и соревнования по велоспорту на детских велосипедах;
  • соревнования по настольному теннису;
  • шахматный турнир и многое другое.
 

Русская сцена | Dance Party

Когда: 13 августа, пятница, 22.00.

Где: культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб. Подробности по ссылке.

Русская сцена | Dance Party

13 августа культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены. Что это значит? Мы погрузимся в атмосферу танцевальной вечеринки и послушаем все самые любимые треки отечественных групп! Вас ждёт электроника, инди, поп, пост-панк и многое другое!
 

День ящериц в Экзотариуме

Когда: 14 августа, суббота, 12.00 и 14.00.

Где: Тульский областной Экзотариум (старое здание).

День ящериц в Экзотариуме

14 августа старая экспозиция Экзотариума приглашает в увлекательное путешествие с опытным экскурсоводом в мир ящериц!
 
В этот день зоопарк раскроет тайны чешуйчатых обитателей экспозиции. В этот день все гости зоопарка смогут стать участниками интерактивной экспресс-экскурсии с познавательными фактами и естественными доказательствами особенностей ящериц.
 
 

Епифанская ярмарка-2021

Когда: 14 августа, суббота, 14.00, 16.00.

Где: Епифань.

Епифанская ярмарка-2021

14 августа в 14.00 и 16.00 Музей купеческого быта приглашает на квест по купеческим традициям. В этом году выбран камерный формат для проведения традиционного летнего праздника — Епифанской ярмарки.
 
В усадьбе купца Байбакова, где разместилась этнографическая экспозиция музея-заповедника «Куликово поле», участников ждут конкурсы и викторины, бойкий торг и выгодные покупки, беспроигрышная лотерея и другие сюрпризы.
 

Белые ночи

Когда: 15 августа, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Белые ночи

15 августа в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?

В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву.

 

Party Market

Когда: 15 августа, воскресенье, 12.00.

Место встречи: ресторан AZAZA (Красноармейский просп., 7Б). 

Party Market

15 августа в ресторане AZAZA пройдет первый Party Market

Весь день вы сможете:
 
  • Участвовать в творческих мастер-классах, которые созданы как для взрослых, так и для детей;
  • Общаться с самыми необычными людьми Тулы и знакомиться с их оригинальной продукцией; 
  • Расслабляться под классную музыку от приглашенных DJ.
 

Тульский марафон «Щит и Меч»

Когда: 15 августа, воскресенье, 7.50.

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.

Тульский марафон «Щит и Меч»

15 августа на большом круге Центрального парка имени Белоусова стартует Тульский марафон «Щит и меч». Каждый год здесь собираются спорсмены-любители, чтобы совершить забег на разные дистанции от 300 м до 42 км.
 
«Щит и Меч» - единственный полный марафон в серии «Бегом по Золотому кольцу». Это твой шанс выложиться по максимуму на самой длинной дистанции 42,2 км!
 

Праздник самовара

Когда: 14 августа, суббота, 14.00.

Где: Загородный ресторан «Берендей».

Праздник самовара

14 августа на базе загородного комплекса «Берендей» пройдет праздник самовара. Ресторан участвует в гастрофестивале «Левшинский обед» и в этот день представит новое дополнение к основному меню по мотивам старинных рецептов времен Петра I.
 

Выходные в самом маленьком городе России

Когда: 14 августа, суббота, 14.00.

Где: г. Чекалин.

Выходные в самом маленьком городе России

14 августа туляков приглашают провести выходные в самом маленьком городе России — Чекалине.

Главным событием уикэнда в Чекалине станет торжественное открытие памятника выдающемуся земляку В.И. Богданову. 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

«Ненависть» (18+)

15 августа специальный показ отреставрированной версии в формате 4К культового фильма Матьё Кассовица с Венсаном Касселем. Фильм представит кинокритик Алиса Таёжная (The Village, Wonderzine, Афиша Daily, PБК, КиноПоиск, Искусство кино) в формате видеоприветствия. 
 

«Главный герой» (16+)

12 августа встречайте экшн-комедию «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и Джоди Комер в суперформате IMAX. 

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 20:52 0
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