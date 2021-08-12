День физкультурника, марафон «Щит и Меч» и первый Party Market: выходные в Туле 13-15 августа
А еще вечер русской сцены в «Типографии», специальный показ культовой французской драмы 90-х, праздник самовара и многое другое — в нашем обзоре выходных.
День физкультурника
Где: Центральный стадион «Арсенал».
14 августа на Центральном стадионе «Арсенал» пройдет День физкультурника.
- всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»;
- турнир по мини-футболу и летнему хоккею;
- соревнования по тяжелой атлетике, самбо, греко-римской борьбе;
- заезд на беговелах и соревнования по велоспорту на детских велосипедах;
- соревнования по настольному теннису;
- шахматный турнир и многое другое.
Русская сцена | Dance Party
Где: культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб. Подробности по ссылке.
День ящериц в Экзотариуме
Где: Тульский областной Экзотариум (старое здание).
Епифанская ярмарка-2021
Где: Епифань.
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.
15 августа в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву.
Party Market
Место встречи: ресторан AZAZA (Красноармейский просп., 7Б).
15 августа в ресторане AZAZA пройдет первый Party Market.
- Участвовать в творческих мастер-классах, которые созданы как для взрослых, так и для детей;
- Общаться с самыми необычными людьми Тулы и знакомиться с их оригинальной продукцией;
- Расслабляться под классную музыку от приглашенных DJ.
Тульский марафон «Щит и Меч»
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.
Праздник самовара
Где: Загородный ресторан «Берендей».
Выходные в самом маленьком городе России
Где: г. Чекалин.
14 августа туляков приглашают провести выходные в самом маленьком городе России — Чекалине.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
«Ненависть» (18+)
«Главный герой» (16+)
12 августа встречайте экшн-комедию «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и Джоди Комер в суперформате IMAX.
Хороших выходных!