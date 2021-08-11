Party Market
15 августа в Туле пройдет первый Party Market.
Весь день вы сможете:
- Участвовать в творческих мастер-классах, которые созданы как для взрослых, так и для детей;
- Общаться с самыми необычными людьми Тулы и знакомиться с их оригинальной продукцией;
- Расслабляться под классную музыку от приглашенных DJ;
Место встречи: ресторан паназиатской кухни AZAZA (Красноармейский просп., 7Б).
Где и когда?
Тула, Тула
15 августа 2021, воскресенье
12:00
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
4 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 августа, суббота 09:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽