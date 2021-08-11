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Party Market

Party Market

15 августа в Туле пройдет первый Party Market. 

 
Весь день вы сможете:
 
  • Участвовать в творческих мастер-классах, которые созданы как для взрослых, так и для детей;
  • Общаться с самыми необычными людьми Тулы и знакомиться с их оригинальной продукцией; 
  • Расслабляться под классную музыку от приглашенных DJ;

Место встречи: ресторан паназиатской кухни AZAZA (Красноармейский просп., 7Б). 

Где и когда?
Тула
Тула, Тула
15 августа 2021, воскресенье
12:00
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Касса
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Тараканы!
Купить билет
4 сентября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
АнимациЯ
Купить билет
20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
21 августа, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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