15 августа в Туле пройдет первый Party Market.

Весь день вы сможете:

Участвовать в творческих мастер-классах, которые созданы как для взрослых, так и для детей;

Общаться с самыми необычными людьми Тулы и знакомиться с их оригинальной продукцией;

Расслабляться под классную музыку от приглашенных DJ;

Место встречи: ресторан паназиатской кухни AZAZA (Красноармейский просп., 7Б).