Русская сцена | Dance Party
13 августа культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены. Что это значит? Мы погрузимся в атмосферу танцевальной вечеринки и послушаем все самые любимые треки отечественных групп! Вас ждёт электроника, инди, поп, пост-панк и многое другое!
Сеты будут составлены из песен любимых исполнителей, таких как «Электрофорез», Монеточка, Луна, Sonic Death, ShortParis, «Молчат дома», «Утро» и многих других! Такого еще точно не было!
Стоимость: от 300 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 августа 2021, пятница
22:00
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 августа, суббота 09:00
18 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽