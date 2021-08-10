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Русская сцена | Dance Party

Русская сцена | Dance Party

13 августа культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены. Что это значит? Мы погрузимся в атмосферу танцевальной вечеринки и послушаем все самые любимые треки отечественных групп! Вас ждёт электроника, инди, поп, пост-панк и многое другое!

Сеты будут составлены из песен любимых исполнителей, таких как «Электрофорез», Монеточка, Луна, Sonic Death, ShortParis, «Молчат дома», «Утро» и многих других! Такого еще точно не было! 

Стоимость: от 300 руб. Подробности по ссылке.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 августа 2021, пятница
22:00
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Касса
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М2, тульский рок-клуб
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Раскаленный город
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18 сентября, суббота 20:00
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7 ноября, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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17 сентября, пятница 19:00
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