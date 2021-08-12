Выходные в самом маленьком городе России
14 августа туляков приглашают провести выходные в самом маленьком городе России — Чекалине.
Главным событием уикэнда в Чекалине станет торжественное открытие памятника выдающемуся земляку В.И. Богданову. Помимо этого для привлечения в город художников в рамках создания арт-кластера «ЛихвинЪ» в 10.00 пройдет «Чекалинский плэнер».
Для любителей танцевального искусства в 15.30 в Чекалинском музее реконструкторы Ирина Ковтун и Станислав Серегин проведут мастер-класс по историческим танцам, а также расскажут гостям об исторических костюмах 19 века.
Где и когда?
14 августа 2021, суббота
14:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
21 августа, суббота 09:00
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽