14 августа туляков приглашают провести выходные в самом маленьком городе России — Чекалине.

Главным событием уикэнда в Чекалине станет торжественное открытие памятника выдающемуся земляку В.И. Богданову. Помимо этого для привлечения в город художников в рамках создания арт-кластера «ЛихвинЪ» в 10.00 пройдет «Чекалинский плэнер».

Для любителей танцевального искусства в 15.30 в Чекалинском музее реконструкторы Ирина Ковтун и Станислав Серегин проведут мастер-класс по историческим танцам, а также расскажут гостям об исторических костюмах 19 века.