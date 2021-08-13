День ящериц в Экзотариуме

14 августа старая экспозиция Экзотариума приглашает в увлекательное путешествие с опытным экскурсоводом в мир ящериц!

В этот день зоопарк раскроет тайны чешуйчатых обитателей экспозиции. В этот день все гости зоопарка смогут стать участниками интерактивной экспресс-экскурсии с познавательными фактами и естественными доказательствами особенностей ящериц, которые состоятся в 12.00 и в 14.00.

Наблюдая за поведением ящериц, их способами поведения и пищевыми предпочтениями посетители Экзотариума узнают множество малоизвестных фактах об этих животных. Творческих посетителей по окончанию экскурсии ждет мастер-класс, на котором каждый создаст своими руками чешуйчатого друга.

Кроме того, в 11.00 и в 16.00 в выходные дни проводятся показательные кормления животных.

Участие в мероприятиях дополнительно не оплачивается, приобретается только входной билет (100-200 руб.).