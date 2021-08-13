День ящериц в Экзотариуме
14 августа старая экспозиция Экзотариума приглашает в увлекательное путешествие с опытным экскурсоводом в мир ящериц!
В этот день зоопарк раскроет тайны чешуйчатых обитателей экспозиции. В этот день все гости зоопарка смогут стать участниками интерактивной экспресс-экскурсии с познавательными фактами и естественными доказательствами особенностей ящериц, которые состоятся в 12.00 и в 14.00.
Наблюдая за поведением ящериц, их способами поведения и пищевыми предпочтениями посетители Экзотариума узнают множество малоизвестных фактах об этих животных. Творческих посетителей по окончанию экскурсии ждет мастер-класс, на котором каждый создаст своими руками чешуйчатого друга.
Кроме того, в 11.00 и в 16.00 в выходные дни проводятся показательные кормления животных.
Участие в мероприятиях дополнительно не оплачивается, приобретается только входной билет (100-200 руб.).
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
14 августа 2021, суббота
12:00
14 августа 2021, суббота
14:00
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 августа, суббота 09:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽