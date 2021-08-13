афиша
афиша
Регистрация
День ящериц в Экзотариуме

День ящериц в Экзотариуме

14 августа старая экспозиция Экзотариума приглашает в увлекательное путешествие с опытным экскурсоводом в мир ящериц!

В этот день зоопарк раскроет тайны чешуйчатых обитателей экспозиции. В этот день все гости зоопарка смогут стать участниками интерактивной экспресс-экскурсии с познавательными фактами и естественными доказательствами особенностей ящериц, которые состоятся в 12.00 и в 14.00.
 
 
Наблюдая за поведением ящериц, их способами поведения и пищевыми предпочтениями посетители Экзотариума узнают множество малоизвестных фактах об этих животных. Творческих посетителей по окончанию экскурсии ждет мастер-класс, на котором каждый создаст своими руками чешуйчатого друга. 
 
Кроме того, в 11.00 и в 16.00 в выходные дни проводятся показательные кормления животных.
 
Участие в мероприятиях дополнительно не оплачивается, приобретается только входной билет (100-200 руб.).
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
14 августа 2021, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
14 августа 2021, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
21 августа, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Группа Тюленева
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.